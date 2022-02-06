الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح عددًا من المشروعات التنموية بالوادي الجديد

نيفين القباج
نيفين القباج

يستقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في زيارة لمحافظة الوادي الجديد.

حيث تفتتح "القباج" عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة، أبرزها جمعية رعاية الطلاب "بيوت الطلبة" بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 275 طالبًا وطالبة، وذلك لتوفير سكن للطلاب المغتربين، وتشمل مبنى إقامة للطلبة ومبنى إقامة للطالبات وملاعب رياضية وخدمات ترفيهية، بالإضافة إلى مكتبة مجهزة وخدمة إنترنت ومطعم ومسجد.

وكذلك افتتاح الحضانة النموذجية بجمعية التنمية بقرية بورسعيد، والحضانة النموذجية بحي الأمل بمركز الخارجة، وذلك بعد تطويرهما ورفع كفاءتهما، حيث يأتي ذلك ضمن مشروع تطوير 100 قاعة أطفال بدور الحضانات، حيث تم الانتهاء من تطوير 50 قاعة، وجارٍ تطوير 50 قاعة أخرى بدور الحضانات في المرحلة الثانية، وذلك في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وأضاف البيان أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستخضع لوضع حجر الأساس لمبنى مؤسسة التكافل الاجتماعى بتكلفة تبلغ 10 ملايين جنيه، والذى سيضم محلات ووحدات سكنية بهدف توفير عائد لصالح الحالات الأولى بالرعاية والمطلقات والأيتام.

كما تقوم بزيارة مركز التكوين المهنى لتنمية الحرف التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعى، والذى يضم ورش "نجارة- دهانات- كريتال- ألوميتال- ووحدة تعبئة وتغليف البلح"، والذى يهدف إلى إيجاد فرص عمل للشباب، حيث تفتتح معرضًا يتضمن منتجات المركز.

يأتي هذا في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وذلك تأكيدًا للدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات الأهلية في عملية التنمية.

وقال محمد منير العديسي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، إنه خلال الزيارة ستقوم القباج بزيارة حديقة 30 يونيو عقب وصول الوزيرة لمطار الخارجة، ثم زيارة مشروعات لإنتاج الحرير الطبيعي ومناحل وصوب زراعية مقامة كمشروعات استثمارية شمال الخارجة، ثم مركز التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، ويتفقدان الأقسام المختلفة التى تمت إقامتها حديثًا لخدمة التأهيل الاجتماعي، ويسلمان أجهزة لاب توب مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لـ3 طلبة مكفوفين من ذوى الاحتياجات الخاصة.
 

 

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محافظ الوادي الجديد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الوادي الجديد المشروعات التنموية البرنامج القومى لتنمية الطفولة مؤسسة التكافل الاجتماعى

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وائل لطفي

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