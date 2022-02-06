الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أكثر من 500 تطبيق محمول تستخدم اسم «ميتافيرس» لجذب مستخدمين جدد

ميتافيرس
ميتافيرس

كشف تقرير صادر عن شركة سينسور تاور المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات في العالم عن لجوء مئات المطورين إلى استغلال جاذبية مصطلح ميتافرس الذي أطلقه مارك زوكربيرج مؤسس ورئيس شركة ميتا مالكة شبكة فيسبوك في العالم الماضي.

وبحسب التقرير فإنه يوجد حوالي 552 تطبيق للأجهزة المحمولة تستخدم أسماء تحتوي على مصطلح ميتافرس لجذب انتباه المستخدمين الجدد، حيث جاء جزء كبير من هذه التطبيقات  خلال الشهور القليلة الماضية.

وذكر تقرير “سينسور تاور” أنه من بين التطبيقات المصنفة  عالميا  على متجري التطبيقات آب ستور وجوجل بلاي  أضاف 86 تطبيقًا إشارة إلى ميتافرس إلى عناوينها  أو وصفها خلال الفترة من نوفمبر 2021 ويناير 2022.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذا الإطار الزمني يأتي عقب إعلان شركة فيسبوك تغيير اسمها إلى ميتا وخططها للاستثمار بشدة في تكنولوجيا ميتافرس خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي حين لم تدعي “فيسبوك” أو “ميتا” حاليًا أنها طورت أي تطبيقات بتكنولوجيا “ميتافرس”، بدأت هذه الكلمة الانتشار  بشكل أكثر عرضًا  لوصف أي بيئة تفاعلية عبر الإنترنت حيث يتفاعل الأفراد  مع بعضهم البعض  باعتبارهم شخصيات افتراضية وليست حقيقية.

سان فرانسيسكو ميتافيرس

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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