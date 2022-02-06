الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«تويتر» يطور خاصية جديدة تسمح بكتابة تغريدات أطول

تويتر
تويتر

يطور موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"  خاصية جديدة تسمى "أرتيكلز" (مقالات) لتتيح للمستخدمين نشر تغريدات طويلة ومقالات من خلال تطبيق "تويتر"، وهي خاصية غير مسبوقة بالنسبة للموقع الذي لا يسمح بنشر أكثر من 250 حرفًا لكل تغريدة.
ورصدت جين مانشون وونج الكاتبة المتخصصة في التكنولوجيا ومتابعة الخصائص المنتظرة في موقع "تويتر" وجود هذه الخاصية التجريبية على الموقع.
من ناحيته قال متحدث باسم "تويتر" لموقع سي نت المتخصص في موضوعات التكنولوجيا: "دائمًا نبحث عن طرق جديدة لمساعدة الأشخاص في بدء المحادثات والاستمرار فيها"، وإن الموقع سيعلن المزيد من تفاصيل هذه الخاصية في القريب العاجل.
يأتي الكشف عن هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من إعلان تويتر توفير خاصية "المجتمعات" لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد فترة كانت الخاصية متاحة فقط لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس أو أجهزة الكمبيوتر الشخصي.
يذكر أن هذه الخاصية أطلقت في سبتمبر الماضي وتتيح لمستخدمي "توتير" تكوين مجموعات خاصة بموضوع معين أو منطقة أو أي قاسم مشترك على طريقة "المجموعات" الموجودة على منصة فيسبوك.
وبحسب منصة تويتر فإنه من خلال خاصية "المجتمعات" يمكن "للأشخاص توجيه التغريدات بشكل مباشر إلى مستخدم محدد بدلًا من توجيهها إلى كل متابعيهم.
كما أن المستخدمين الأعضاء في هذا المجتمع هم الذين سيكون في مقدورهم التعليق على التغريدة أو الرد عليها، رغم أن التغريدات ما زالت حتى الآن تظهر أيضًا على الحساب العام للمستخدم صاحب التغريدات.

سان فرانسيسكو تويتر

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