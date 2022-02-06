«البيان»: الإمارات تسعى لترسيخ مبادئ التسامح والانفتاح تجاه الشعوب

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، إن الإمارات تسعى لترسيخ مبادئ التسامح والانفتاح تجاه الشعوب والثقافات المختلفة، التي تنبع من رغبتها في بناء علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية على الصعيد الدولي، كأداة لإرساء أسس الاستقرار والتنمية والتعايش السلمي، حيث يعد الانفتاح على العالم من السمات الأصيلة في سياسة الدولة الخارجية.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان " شراكة عالمية"- أن الإمارات نجحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، في بناء علاقات إيجابية مع العالم، لاسيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية، وتمثل اليوم وجهة اقتصادية حيوية وفاعلة على خريطة الاقتصاد والتجارة والاستثمار عالميًا، وتواصل جهودها ومشاريعها الاستراتيجية لتطوير مكانتها الاقتصادية العالمية في إطار مبادئ الخمسين ومستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وأشارت إلى أن الإمارات تؤمن أن انفتاح الدول والمجتمعات على بعضها بعضًا من شأنه أن يعمق أواصر الصداقة والتقارب، ويكرس الصور الإيجابية المتبادلة فيما بينها، على نحو يدعم أجواء السلام والتفاهم والحوار على المستوى العالمي، وتأكيدًا لهذه الرؤية، تعمل الإمارات على مدّ جسور التواصل والانفتاح مع مختلف دول العالم وشعوبه، وترجمت ذلك إلى أفعال وسياسات على المستويين الداخلي والخارجي.