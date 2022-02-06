الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توصيات فنية يجب على مزارعي «الجوافة» مراعاتها خلال فبراير

جوافة
جوافة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الجوافة مراعاتها، خلال شهر فبراير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولًا: أهم العمليات
1-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5-استكمال جمع كل النواشف خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق 
ثانيا: التسميد
اشجار الجوافة التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي : 1.5ك سلفات نشادر + 1/2سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية :  1 لتر حامض نيتريك  للفدان + 1 لتر حامض كبرتيك للفدان
الرية الثالثة :   2 ك بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان
ثانيا: برنامج الري 
السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 15 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 35 لتر/ الشجرة 
السنة السابعة 40 لتر/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى دفعتين في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (2 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد   20دقيقة ري بتسميد     10دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
ملحوظة في حالة وجود اي اضربات على الاشجار ويرجع ذلك علي حسب نوع التربة يتم خلاها تقليل او زيادة المياه يتم الري في الصباح الباكر او اخر اليوم والري الفوري بعد سقوط الامطار
رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
 1-مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية والبق الدقيقي ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للاشجار الصغيرة والتي لا تحمل ثمار ويتم مقاومته اكما سبق
2-مكافحة حفارات ساق الخوخ وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء
3-مكافحة زبول اشجار الجوافة بالرش بالكبريت الميكروني بمعدل 2جم / لتر ماء او الرش بالكوسيد بمعدل 2جم / لتر ماء + توبسين بمعدل 60جم / 100 لتر ماء 

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الجوافة خلال شهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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