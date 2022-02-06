الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى مصرع شخصين وإصابة آخر بحريق شقة بالمنيا

حريق شقة بالمنيا
حريق شقة بالمنيا

تباشر النيابة العامة بالمنيا التحقيق في مصرع سيدة وابنها اختناقًا بالدخان الكثيف، إثر نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بالدور الخامس بعقار مكون من 8 طوابق بشارع السلام القبلي في مدينة مغاغة شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، في وقت سابق إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل شقة بعقار مكون من 8 طوابق فى مدينة مغاغة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل والعقارات المجاورة، وأفادت التحريات الأولية أن الحريق نشب بشقة تسكنها أسرة بشارع السلام القبلي بعد الساعة الواحدة من منتصف الليل، وقد أسفر عن وفاة سيدة وابنها نتيجة الاختناق بالدخان الكثيف، كما أصيب شخص آخر تم نقلهم إلى المستشفى العام.

كما أفادت التحريات أن الحريق سببه حدوث ماس كهربائي أو تسرب غاز بوتاجاز داخل الشقة وتم التحفظ عليها لحين انتقال رجال المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة أسباب وظروف نشوب الحريق.

وتم عمل كردون بمحيط العقار وفصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة الكهرباء والغاز حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.

محافظة المنيا المعمل الجنائي الحماية المدنية قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق مصرع سيدة الكهرباء والغاز

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