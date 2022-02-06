لتشجيع المنتخب.. مصر للطيران تطلق الجسر الجوى إلى الكاميرون

بعلم مصر وقميص المنتخب الوطني، تنطلق اليوم الأحد، رحلات مصر للطيران "الجسر الجوي" إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب في المباراة النهائية أمام السنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتسير مصر للطيران اليوم الأحد 5 رحلات خاصة جميعها إلى مطار "ياوندي" بالكاميرون لنقل حوالي 1400 راكب من مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بأحدث طائرات الشركة من طرازات بوينج دريملاينر B787-9 التي تتسع لعدد 309 ركاب وبوينج B777-300 التي تتسع لعدد 346 راكبًا وبوينج B737-800 التي تتسع لعدد 150 راكبًا، وذلك لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام اليوم، وتواصل الشركة الوطنية مصر للطيران راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمنتخب والمشجع المصري دعمها للمنتخب الوطني.

وكانت الشركة الوطنية قد سيرت 7 رحلات سابقة إلى الكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني خلال مشواره في البطولة الإفريقية.

وتتمنى مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب المصري التوفيق في البطولة الإفريقية والعودة بكأس البطولة على متن رحلتها القادمة يوم الإثنين المقبل.