الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

رئيس مجلس النواب العراقي ناعيا الطفل المغربي ريان: سيبقى درسا لنا جميعا

محمد الحلبوسي
محمد الحلبوسي

نعى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الطفل المغربي ريان الذي توفي مساء السبت، إثر سقوطه في بئر بعد محاولات لإنقاذه استمرت لأيام لكنها باءت بالفشل.

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر "تويتر": "الطفل ريان.. عنوان لملحمة إنسانية في زمن التنكر للإنسان.. في زمن يقتل فيه القاضي ورجل الأمن .. زمن تغول عصابات الجريمة التي لا تعبأ بحقوق الإنسان".

وأضاف: "رغم النهاية الحزينة سيبقى ريان درسا لنا جميعا أن نجيش كل الدولة من أجل إنسان".

وأعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان الذي يبلغ 5 سنوات من العمر،  بعد سقوطه الثلاثاء الماضي في بئر ضيق غير مغطى بالقرب من منزل عائلته في إقليم شفشاون شمال المملكة.

وبدأت جهود إنقاذه صباح الأربعاء وجرت وسط متابعة دقيقة وتعاطف كبير على الصعيد المغربي والعربي.

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