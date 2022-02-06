اليوم.. الصحة تناقش منظومة علاج الأورام وبرامج الكشف المبكر والتوعية والوقاية

تعقد وزارة الصحة والسكان، اليوم، مؤتمرا صحفيا على هامش فعاليات اليوم العالمي للسرطان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بمقر أكاديمية الأميرة الفاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضحت الوزارة أن المؤتمر يناقش منظومة علاج الأورام في مصر وبرامج الكشف المبكر والتوعية والوقاية.

وفى ذات السياق؛ كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجراءات الوقاية من السرطان، فى نشرة توعوية بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السرطان.

ونصحت الوزارة فى انفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بضرورة التوقف عن تعاطى التبغ، والحفاظ على وزن صحى للجسم، ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الكثير من الخضروات والفواكة.

كما أشارت وزارة الصحة، إلى ضرورة استخدام الإشعاع لأغراض آمنة كالتشخيص والعلاج، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على التطعيم ضد الالتهاب الكبدي B.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمات الطبية بالمجان لـ 90 ألف مواطن، ضمن برنامج "متابعة مرضى التليف الكبدي.. والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية"، منذ انطلاق البرنامج في سبتمبر 2019.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يقدم خدمات الكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية، والفحص والمتابعة مجانا لمرضى التليف الكبدي، من خلال 74 مركزًا لمتابعة أورام الكبد، موزعين داخل المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق صوتية، وتحاليل الأورام دوريًا، كل 4 أشهر، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، في إطار الحرص على تخفيف معاناة المرضى وذويهم.

وأضاف الدكتور وحيد دوس، أن المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالأورام يتم إحالتهم إلى مراكز علاج أورام الكبد لإجراء الفحوصات التأكيدية وبدء تلقي العلاج.