محمد صلاح: أحلم بالفوز بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر

أكد محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني لكرة القدم ونجم ليفربول الانجليزي، أن جائزة أفضل لاعب في العالم ليست أولوية بالنسبة له، والأهم هو التتويج مع الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.



وقال صلاح في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مصر والسنغال غدا الأحد، في نهائي كأس الأمم الأفريقية: "حققت دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، والدوري مع بازل السويسري، لكن حصد لقب مع منتخب مصر أمر لا يوصف، وأحلم به كثيرا".



وأضاف صلاح أن المنتخب سبق وخاض نهائي أمم أفريقيا عام 2017، لكنه خسر بسبب الإصابات و الإجهاد، لكن مواجهة الغد ستكون مختلفة.



وأوضح صلاح أن مفتاح الفوز غدا هو اللعب بالروح التي ظهر بها الفريق أمام كوت ديفوار والمغرب والكاميرون، لأن مواجهة السنغال حياة أو موت.



وتابع :"منتخب مصر سيخوض لقاء السنغال بعقلية البطل ورغبة الفوز"، مشيرا إلى أن المنتخب يركز أولا في مباراة الغد ثم يبدأ بعد ذلك التفكير في مواجهة السنغال بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم "قطر 2022".



وكشف نجم ليفربول، أنه تبادل الرسائل مع ساديو ماني نجم السنغال وزميله في ليفربول الإنجليزي عقب مواجهة مصر مع المغرب، مشيرا إلى أنه أمر رائع مواجهة ماني، ومتمنيا أن يتوج منتخب مصر بالكأس.



وطالب صلاح لاعبي منتخب مصر، بالاستمتاع بمباراة الغد لأنها لحظات نادرة لا تقدر بثمن، مؤكدا أن منتخب مصر سيقاتل غدا لإسعاد الجماهير.



وأشار في ختام تصريحاته إلى أنه يتمنى أن يكون حديثه عن دعم الإعلام والجمهور، تم فهمه بشكل إيجابي وهو ما وضح من دعم جماهير الأهلي للاعبي الزمالك في المنتخب و العكس، مشددا على أن منتخب مصر فوق الجميع.