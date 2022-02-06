الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد صلاح: أحلم بالفوز بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح

 أكد محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني لكرة القدم ونجم ليفربول الانجليزي، أن جائزة أفضل لاعب في العالم ليست أولوية بالنسبة له، والأهم هو التتويج مع الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.


وقال صلاح في المؤتمر الصحفي  قبل مواجهة مصر والسنغال غدا الأحد، في نهائي كأس الأمم الأفريقية: "حققت دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، والدوري مع بازل السويسري، لكن حصد لقب مع منتخب مصر أمر لا يوصف، وأحلم به كثيرا".


وأضاف صلاح أن المنتخب سبق وخاض نهائي أمم أفريقيا عام 2017، لكنه خسر بسبب الإصابات و الإجهاد، لكن مواجهة الغد ستكون مختلفة.


وأوضح صلاح أن مفتاح الفوز غدا هو اللعب بالروح التي ظهر بها الفريق أمام كوت ديفوار والمغرب والكاميرون، لأن مواجهة السنغال حياة أو موت.


وتابع :"منتخب مصر سيخوض لقاء السنغال بعقلية البطل ورغبة الفوز"، مشيرا إلى أن المنتخب يركز أولا في مباراة الغد ثم يبدأ بعد ذلك التفكير في مواجهة السنغال بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم "قطر 2022".


وكشف نجم ليفربول، أنه تبادل الرسائل مع ساديو ماني نجم السنغال وزميله في ليفربول الإنجليزي عقب مواجهة مصر مع المغرب، مشيرا إلى أنه أمر رائع مواجهة ماني، ومتمنيا أن يتوج منتخب مصر بالكأس.


وطالب صلاح لاعبي منتخب مصر، بالاستمتاع بمباراة الغد لأنها لحظات نادرة لا تقدر بثمن، مؤكدا أن منتخب مصر سيقاتل غدا لإسعاد الجماهير.


وأشار في ختام تصريحاته إلى أنه يتمنى أن يكون حديثه عن دعم الإعلام والجمهور، تم فهمه بشكل إيجابي وهو ما وضح من دعم جماهير الأهلي للاعبي الزمالك في المنتخب و العكس، مشددا على أن منتخب مصر فوق الجميع.

الافريقي مصر قدم لقاء المنتخب على الدوري محمد محمد صلاح المنتخب الوطني رسائل الوطن الزمالك المغرب جائزة أفضل منتخب مصر لامم الأفريقية دوري ابطال اوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

الديوان الملكى المغربى يعلن وفاة الطفل ريان

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

النيابة: مرتكب «مذبحة الزمالك» دخل المصحة منذ 3 أشهر

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ملك المغرب يعزي والدي الطفل ريان

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار على قوات حرس حدود إسرائيلية في جنين

إسرائيل: إصابة وزيرة الداخلية وقائد الجيش في الضفة بفيروس كورونا

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا