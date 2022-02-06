الأمم المتحدة: 2 مليون فتاة يتعرضن لخطر ختان الإناث بحلول 2030

يحتفل العالم في السادس من فبراير باليوم العالم لـ"ختان الإناث" وهو يوم توعية عالمي ترعاه اليونيسف كل عام، حيث جاءت فكرة الإحتفال من "ستيلا أوباسانجو" في مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو 2005 .

يشمل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية جميع الإجراءات التي تنطوي على تغيير أو إصابة الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية ومعترف بها دوليًا على أنها انتهاك لحقوق الإنسان وصحة الفتيات والنساء وسلامتهن.

تواجه الفتيات اللواتي يخضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مضاعفات قصيرة الأمد مثل الألم الشديد والصدمة والنزيف المفرط والالتهابات وصعوبة التبول ، فضلاً عن عواقب طويلة الأمد على صحتهن الجنسية والإنجابية والعقلية.

على الرغم من أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يتركز بشكل أساسي في 30 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط ، إلا أنه يمثل مشكلة عالمية ويمارس أيضًا في بعض البلدان في آسيا وأمريكا اللاتينية.

2 مليون فتاة يتعرضن لخطر "ختان الإناث" بحلول 2030

ويقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن مليوني فتاة إضافية من المتوقع أن يتعرضن لخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بحلول عام 2030، واستجابة لهذا الاضطراب ، قامت الأمم المتحدة ، من خلال برنامجها المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ، بتكييف التدخلات التي تضمن دمج تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الاستجابة الإنسانية وما بعد الأزمة.

في عام 2012، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 6 فبراير يومًا عالميًا لعدم التسامح مطلقًا مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، بهدف تكثيف الجهود وتوجيهها من أجل القضاء على هذه الممارسة.

هذا العام ، أطلق البرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تحت عنوان "الوفاء بالوعد العالمي".