إيهاب الملاح: كتاب «طه حسين» استغرق 10 أعوام

أكد الكاتب إيهاب الملاح أن فوزه بجائزة الدراسات الإنسانية عن كتابه «طه حسين» تؤكد أن لكل مجتهدا نصيب وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وهذا الكتاب من أكثر الكتب التي أخذت وقت ومجهود كبير والغرض منه تجديد التذكير بهذه القامة الكبيرة.

وقال «الملاح» في تصريحات لـ«الدستور» إن الكتاب استغرق منه حوالي 10 أعوام من التجميع والبحث ونشر على هيئة مقالات وفصول مستقلة ومباحث وعامين كاملين من الكتابة حتى يظهر بهذا الشكل اللائق بقامة كبيرة مثل طه حسين وأظن أنه لاقي في خلال عام واحد من صدوره اهتمام وقبول كبير من القراء.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأشاد بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي هي مدعاة للفخر وهي الميراث الحقيقي لأولاده من بعده ووجه الشكر لأعضاء لجنة التحكيم وللهيئة العامة للكتاب على التنظيم الجيد لهذه الدورة في ظل كل هذه التحديات.

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرًا افتتاحيًا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.



