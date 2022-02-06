سعر اليورو اليوم الأحد للشراء والبيع لدى البنوك المصرية

واصل سعر اليورو للشراء والبيع اليوم الأحد، ارتفاعه عن مستوياته السابقة أمام الجنية المصرى لدى البنوك المصرية فى مستهل تعاملات الأسبوع الجارى، بينما تشهد أسعار بيع وشراء معظم العملات الأجنبية حالة من الاستقرار أمام العملة الوطنية.



سعر اليورو الأحد 6-2-2022

وتراوح سعر اليورو بين 17.636 جنيه - 17.682 جنيه للشراء و بين 17.794 جنيه – 17.9609 جنيه للبيع ، إذ احتفظ بنك الاسكندرية بأقل سعر شراء لليورو بين البنوك المصرية رغم ارتفاعه من 17.549 جنيه لـ 17.636 جنيه للشراء ومن 17.774 جنيه لـ 17.821 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو أعلى مستوياته لدى البنك المركزى المصرى رغم انخفاضه من 17.7284 جنيه لـ 17.6826 جنيه للشراء ومن 17.8419 جنيه لـ 17.7946 جنيه للبيع.



و ارتفع سعر اليورو "بنكنوت" و"التحويل" ببنك مصر من 17.6216 جنيه لـ 17.6232 جنيه للشراء ومن17.8303 جنيه لـ 17.9609 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر اليورو فى البنك الأهلى "بنكنوت" و"تحويل" من 17.6216 جنيه لـ 17.8656 جنيه للشراء، ومن 17.8334 جنيه لـ 18.0742 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو لدى البنك التجارى الدولى ارتفاع من 17.6441 جنيه لـ 17.6457 جنيه للشراء ومن 17.8529 جنيه لـ 17.9617 جنيه للبيع.



كان البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت قد أعلت فى اجتماعه الخميس الماضى قراره الإبقاء على سعر الفائدة عند صفر% في منطقة اليورو، وذلك تزامنًامع تسجيل معدل التضخم 5,1%في شهر يناير الماضى، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.



وفي سياق متصل، أكدت كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم في منطقة اليورو سيبقى مرتفعا أطول مما كان يتوقع خلال السنة الراهنة، موضحه أن أسعار الطاقة لا تزال السبب الرئيسي لهذه الزيادة الكبيرة التي تقلق المستهلكين.