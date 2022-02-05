السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز المتهمين بسرقة سيارة ومساومة مالكها في القطامية

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم السبت، حجز عاطلين 24 ساعة، على خلفية اتهامهما بسرقة سيارة  بأسلوب التوصيلات الكهربائية ومساومة مالكها على دفع فدية مالية لإعادتها بمنطقة القطامية في القاهرة الجديدة.

كما طلبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات، بأسلوب التوصيلات الكهربائية وكسر الزجاج بغرض مساومة أصحابها على مبلغ مالى لإرجاعها.  

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية من شخص  يفيد بسرقة سيارته ومساومته على مبلغ مالى لإرجاعها.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه وبمواجهته أرشد عن شريكه وتم ضبطه وبحوزته أسلحة بيضاء.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج والتوصيلات الكهربائية بغرض مساومة صاحبها على مبلغ مالى لإرجاعها  وأرشدوا عن مكان إخفاء السيارة المسروقة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، واتهمهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

سيارات تحقيق القاهرة الجديدة متهمين تشكيل القطامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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