السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة مسلحة تتاجر في المواد المخدرة بشبين القناطر

حبس
حبس

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، تحت إشراف اللواء غالب مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن من ضبط تشكيل عصابي، مكون من 3 عاطلين، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لاتجارهم بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهم كمية من البانجو والحشيش المخدرين، ومبلغ مالي وهواتف محمولة.

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصه.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود معلومات سرية لضباط البحث الجنائي بالمركز بقيام تشكيل عصابي بالاتجار بالمواد المخدرة واتخاذ دائرة المركز وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي لترويج المخدرات.

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير البحث الجنائي بالقليوبية، وتشكل فريق أمني وتمكن من ضبط "خ م ع"، 24 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية خطف، و"م ع أ"، 34 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا، و"م م ع"، 30 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات، وبحوزتهم كيلو من نبات البانجو المخدر، و100 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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