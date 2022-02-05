أحمد السعدني عقب فوز الأهلي على مونتيري: «موسيماني مدرب داهية»

حرص الفنان أحمد السعدني على تهنئة النادي الأهلي بعد فوزه على فريق مونتيري الميكسيكي، وتأهله لنصف نهائيات كأس العالم للأندية.

وشارك «السعدني» منشورًا له، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: «الأهلي لا يعرف المستحيل، ومسيماني مدرب داهية».

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة– محمد مغربي- ياسر إبراهيم- علي معلول- محمد هاني، في الدفاع أليو ديانج- محمد مجدي أفشة- أحمد عبدالقادر في الوسط، وحسين الشحات- طاهر محمد طاهر في الهجوم، بينما خاض مونتيري المباراة بتشكيل مكون من إستيبان أندرادا في حراسة المرمى، إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير في الدفاع، سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا في الوسط، ورودافو بيتزارو، مورى في الهجوم.

من جهة أخرى، أعلن السعدني مؤخرًا عن إصابته بعدوى فيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: "بعد صمود سنتين ونبر كتير علي شاكلة أنت الوحيد اللي مجالوش كورونا جالي كورونا".

وتمنى الكثير من محبى أحمد صلاح السعدنى شفاءه من فيروس كورونا، منهم الفنانة غادة عادل والتي علقت على بوست أحمد السعدنى، قائلة: "ألف سلامة عليك يا سعدنى.. بسيطة إن شاء الله".