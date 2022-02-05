إحالة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بالسلام للمحاكمة

أحالت نيابة السلام، اليوم السبت، 3 أشخاص متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمدينة السلام بالقاهرة، لمحكمة الجنايات .

واعترف المتهمون الثلاثة بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، بهدف التربح والكسب الغير مشروع.

كما أقروا بسرقتهم لـ7 أشخاص وتمكنوا من الاستيلاء منهم على مبلغ 6 آلاف جنيه و5 هواتف محمولة وجهاز لاب توب تمكنوا من بيعهم لدى عميلهم «سيء النية» بمنطقة المرج، كما أقروا بسرقتهم توك توك بالإكراه، وعندما فشلوا فى بيعه تركوه بأحد المناطق النائية.

وكانت كشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين كوَّنوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه، تحت تهديد الأسلحة البيضاء بالمناطق النائية بمدينة السلام.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة السلام من موظف يتهم فيه 3 أشخاص بسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وسرقة مبلغ مالي منه، وهاتف محمول.

وبعد إجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت واقعة السرقة، تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه، والذي أرشد عن باقى زملائه.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.