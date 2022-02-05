السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المنيا: حملات مرورية مكثفة على محطات الوقود لمنع المساس بالأسعار

حملات مرورية
حملات مرورية

تابع اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى المركز والمدينة، وذلك عقب تعديل أسعار البنزين يوم الجمعة دون المساس بأسعار السولار، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين فى رفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين.

وأكد رئيس المدينة أن هذه المتابعات تأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا على تكثيف حملات الرقابة علي مواقف السيارات ومحطات الوقود وذلك عقب تعديل أسعار البنزين

كان محافظ المنيا قد أعلن استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية، لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة أو تغيير في أسعار الركوب مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة دون المساس بأسعار السولار.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات، بالتعاون مع مديرية التموين وإدارة المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين.

ودعا محافظ المنيا المواطنين إلى إرسال أي شكاوى خاصة بمخالفات لرفع أسعار تعريفة المواصلات ،حيث يمكن التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن (114)، إضافة الى رقم واتس الشكاوي لخدمة المواطنين 01100585052 وكذلك رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار اعتبارا من يوم الجمعة 4 فبراير 2022 الساعة التاسعة صباحاً حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي 7.25 جنيه للتر بنزين 80 و8.50 جنيه للتر البنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

المنيا رئيس ملوي تكثيف حملات المرور علي محطات الوقود ومواقف السيارات لازيادة في تعريفة الركوب اللواء أحمد السايس

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وائل لطفي

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