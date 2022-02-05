ابن عم الطفل ريان: الأسرة كانت تعيش في قلق وترقب

قال ابن عم الطفل المغربي ريان إدريس، اليوم، إن جميع أفراد العائلة سعداء بخروج الطفل من داخل البئر.

وتابع، في تصريحات صحفية، أن ريان دائمًا ما كان يلقب نفسه بالسيد ذي المكانة العالية والمرموقة، منوهًا بأن العائلة تابعت عن كثب دعوات الناس في كل مكان وهو ما توج اليوم بخروجه.

وأشار ابن عم ريان إلى أنه سيتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج اللازم، وأن العائلة في انتظار التقرير الطبي لحالة الطفل، مشيدًا بجهود فريق الإنقاذ المغربي، موجهًا الشكر لكافة وسائل الإعلام المحلية والدولية في نقل الحدث، كما توجه بالشكر لكافة متابعي حالة الطفل ريان.

وعن تفاصيل الثلاث ليالي الماضية، قال: «الأسرة كانت تعيش في حالة من القلق والترقب بسبب خوفها من حدوث أي مكروه للطفل، بسبب توقف عمليات الحفر أكثر من مرة، كما أن نسبة الأكسجين داخل البئر كانت قليلة جدًا بسبب عمق البئر».

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام مغربية انتهاء عمليات الحفر اليدوي ودخول فريق لإنقاذ الطفل ريان، موضحة أنه تم وصول سيارة إسعاف تقل والدي الطفل برفقة طاقم طبي إلى موقع الحادث تمهيدًا لخروجه خلال دقائق.