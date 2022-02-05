السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ابن عم الطفل ريان: الأسرة كانت تعيش في قلق وترقب

إنقاذ ريان
إنقاذ ريان

قال ابن عم الطفل المغربي ريان إدريس، اليوم، إن جميع أفراد العائلة سعداء بخروج الطفل من داخل البئر.

وتابع، في تصريحات صحفية، أن ريان دائمًا ما كان يلقب نفسه بالسيد ذي المكانة العالية والمرموقة، منوهًا بأن العائلة تابعت عن كثب دعوات الناس في كل مكان وهو ما توج اليوم بخروجه.

وأشار ابن عم ريان إلى أنه سيتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج اللازم، وأن العائلة في انتظار التقرير الطبي لحالة الطفل، مشيدًا بجهود فريق الإنقاذ المغربي، موجهًا الشكر لكافة وسائل الإعلام المحلية والدولية في نقل الحدث، كما توجه بالشكر لكافة متابعي حالة الطفل ريان.

وعن تفاصيل الثلاث ليالي الماضية، قال: «الأسرة كانت تعيش في حالة من القلق والترقب بسبب خوفها من حدوث أي مكروه للطفل، بسبب توقف عمليات الحفر أكثر من مرة، كما أن نسبة الأكسجين داخل البئر كانت قليلة جدًا بسبب عمق البئر».

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام مغربية انتهاء عمليات الحفر اليدوي ودخول فريق لإنقاذ الطفل ريان، موضحة أنه تم وصول سيارة إسعاف تقل والدي الطفل برفقة طاقم طبي إلى موقع الحادث تمهيدًا لخروجه خلال دقائق.

المغرب الطفل ريان إنقاذ الطفل ريان جهود الإنقاذ عائلة ريان

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

خلاف على توصيف التهمة.. كواليس محاكمة المتهمين فى قضية بسنت ضحية الابتزاز

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الفصل الدراسي الأول

الضحية الخامسة فى «مذبحة الزمالك» تصل مشرحة زينهم

المغرب: حالة الطفل ريان مستقرة وسينقل إلى أحد مستشفيات العاصمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا

وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع رئيس وزراء فلسطين آفاق إحياء العملية السياسية لإنهاء الاحتلال

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟