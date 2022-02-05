السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سوهاج تطلق مبادرة «علشان يكمل جمالها» لرفع كفاءة المصالح الحكومية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

أطلقت محافظة سوهاج مبادرة "علشان يكمل جمالها"، برعاية اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، والتي تهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة واجهات و مداخل وأسوار المباني الحكومية فى مختلف مدن المحافظة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية أثناء فعاليات أسبوع الصعيد، في سبيل تحسين الهوية البصرية للمحافظة، وصولا إلى ظهورها بالشكل الحضارى الذي يتسق مع الجمهورية الجديدة.

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما برفع كفاءة وتجميل مركز خدمة العملاء النموذجي بالمدينة.

وبدأت الجهات التابعة للمحافظة فى تطبيق أولى فعاليات المبادرة حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما برفع كفاءة وتجميل مركز خدمة العملاء النموذجي بالمدينة.

المواطنين الصرف الصحي جمال تعاون محافظة

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