غدًا.. جسر جوي لمصر للطيران إلى الكاميرون لنقل 1400 مشجع لمؤازرة المنتخب

تسير مصر للطيران غدًا الأحد، 5 رحلات خاصة جميعها إلى مطار "ياوندي" بالكاميرون لنقل حوالي ١٤٠٠ راكب من مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بأحدث طائرات الشركة من طرازات بوينج دريملاينر B787-9 التي تتسع لعدد ٣٠٩ ركاب وبوينج B777-300 التي تتسع لعدد ٣٤٦ راكبا وبوينج B737-800 التي تتسع لعدد ١٥٠ راكبا وذلك لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تقام غدا الأحد.



وكانت الشركة الوطنية قد سيرت 7 رحلات سابقة إلى الكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني خلال مشواره فى البطولة الإفريقية .

هذا وتتمنى مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب المصرى التوفيق في البطولة الإفريقية والعودة بكأس البطولة على رحلتها القادمة يوم الاثنين المقبل.