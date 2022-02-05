السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لـ3 تجار مخدرات في الساحل

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، حكمًا يقضي بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وغرامة 50 ألف جنيه، في الساحل.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعليم عبدالعليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن عبدالنبي ومحمد ياسر أبوالفتوح، وأمانة سر محمد الغلبان.

وأوضح أمر الإحالة في القضية رقم 5602 لسنة 2021 جنايات الساحل، أن المتهمين هم "إسماعيل. م" عامل و "شريف. ص" سائق و"محمد. ف" عامل، وقد أحرز المتهم الأول "حشيش" و "ترامادول" بقصد الاتجار.

وأضاف أمر الإحالة أنهم أحرزوا مادة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة "بنزوهيكسول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، والمتهم الثاني أحرز بقصد الاتجار مخدر "الحشيش"، بالإضافة إلى مادة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة "بنزوهيكسول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، والمتهم الثالث أحرز بقصد الاتجار "حشيش" و"بنزوهيكسول" .

 

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وائل لطفي

فرق الحضارة

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