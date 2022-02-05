حصاد مجلس الوزراء اليوم.. لا زيادة في تعريفة ركوب السيارات

شهد حصاد رئاسة مجلس الوزراء اليوم السبت، عدد من الأحداث الهامة، حيث نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين.

https://www.dostor.org/3705396

رئيس الوزراء يوجه بتشغيل السينمات وأماكن الترفيه بالعلمين الجديدة الصيف المقبل

أجرى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، منهم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

https://www.dostor.org/3705560

«مدبولى» يتفقد نماذج تشطيبات الأبراج الشاطئية ويزور المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث قام ومرافقوه بجولة موسعة لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات، بدأها بتفقد عدد من الأبراج الشاطئية، لمتابعة موقف التشييد والتشطيبات.

https://www.dostor.org/3705629

رئيس الوزراء: اهتمام رئاسى بإقامة نشاط صناعى موسع بالعلمين الجديدة

واصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات بالمدينة، حيث انتقل إلى المنطقة الجنوبية، لتفقد مشروع تنفيذ المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، والتي تقام على مساحة 5512 فدانا، ومن المنتظر أن تضم مشروعات في العديد من القطاعات، وقد بلغت المساحة المخصصة بالمنطقة 2248.7 فدان، ومتبق مساحة شاغرة تبلغ حوالي 3263.3 فدان.

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استكمال أعمال الهيكل الخرسانى بـ«الحي اللاتينى» بنسبة إنجاز 92%

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جولة اليوم بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد مشروع الحي اللاتيني، المقام على مساحة 404 أفدنة، وتفقد أحد نماذج الوحدات والتشطيبات.

https://www.dostor.org/3705711