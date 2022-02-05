السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رسميًا.. طلعت مصطفى تفتتح "إكستريم لاند" أكبر مركز ترفيهى عائلى فى شرق القاهرة (صور)

طلعت مصطفى تفتتح
طلعت مصطفى تفتتح "إكستريم لاند"

دشنت مجموعة طلعت مصطفي، أمس، "إكستريم لاند" أكبر مركز ترفيهي عائلي متكامل في منطقة شرق القاهرة.

وافتتح المركز الترفيهي الجديد داخل "أوبن إير مول" في "مدينتي" أحد أكبر مراكز التسوق المتطورة في مصر والشرق الأوسط، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و8 مبان تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية.

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وتضم " اكستريم لاند" مجموعة من الألعاب الترفيهية المتميزة التي تلائم الأطفال والشباب بمختلف الأعمار، ومعها عدد من أفضل المطاعم والكافيهات متنوعة الأذواق، لتوفر تجربة ممتعة لقضاء يوم عائلي متميز بين أرجاء "مدينتي".

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وشهد الافتتاح الضخم إطلاق مجموعة من الألعاب النارية المبهرة التي أضاءت سماء "مدينتي"، في فقرة قدمها النجم المتألق أحمد عصام، بالإضافة الي مجموعة من العروض الفنية التي أضفت مزيدًا من السعادة والبهجة علي جميع الحاضرين من سكان مدينتي .
  

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ودأبت مجموعة طلعت مصطفي على مفاجأة السوق العقارية بكل ما هو جديد عبر نقل أحدث التجارب العالمية، ليكون لها الريادة في تغير مفهوم السكن والترفيه في مصر من خلال مشروعاتها الرائدة في منطقة شرق القاهرة، والتي تجمع دائما بين مواصفات السكن العصري والمتكامل مع شبكة من الخدمات التجارية والترفيهية والإدارية والطبية المتميزة، ويحظى "أوبن آير مول" باهتمام كبير، لاسيما أنه يعد أولي التجارب المصرية في تنفيذ المراكز التجارية المفتوحة والتي تتماشي مع التوجهات العالمية في الاستدامة والبناء الأخضر، لذا تحرص مجموعة طلعت مصطفي منـذ اليوم الأول لافتتاح أولى مراحل "أوبن اير مول" عام 2019، على إضافة مزيد من الخدمات المبتكرة، لتوفير تجربة تسوق ممتعة وجذابة.

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وخلال العامين الماضيين نجحت المجموعة في تشغيل ثلاثة مبان الأول، مبنى E الذي يضم كارفور هايبر ماركت وعددا من المحلات التجارية لأنشطة مختلفة، والثاني مبنى D الذي يشمل مجمعًا سينمائيًا يضم 15 شاشة عرض سينمائية مزودة بأحدث تقنيات العرض الخاصة، والثالث مبني الـ “Food Hall” وتم افتتاحه في ديسمبر الماضي ويضم ٣٠ مطعما من أشهر سلاسل المطاعم المحلية والإقليمية والدولية لترضي كافة الأذواق.

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ويقدم أوبن إير مول لزواره والمتسوقين تجربة لم يسبق لها مثيل في مصر، حيث يضم عدد 4 ترام للتجول بين مباني المول المختلفة، بتصميم مستوحى من الترام الموجود بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بما يضفي طابع خاص مميز للمول ويصحب المتسوقين في جولات مليئة بالمرح للاستمتاع بالإطلالة الفريدة على البحيرات الصناعية.

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ويقع أوبن اير مول في قلب مناطق شرق القاهرة على بعد 10 إلى 20 دقيقة فقط بالسيارة من القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ومدينة الرحاب، وله مدخل خاص من طريق القاهرة السويس السريع وأماكن مُخصصة لانتظار السيارات بسعة 6 آلاف سيارة، ويتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس ليقدم خدمات لما يقرب من 4 ونصف مليون نسمة من سكان تلك المنطقة .

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طلعت مصطفى مدينتي أوبن آير مول اكستريم لاند شرق القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

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