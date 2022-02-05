حاكم دارفور: سنبذل قصارى جهدنا للعمل من أجل السلام

قال حاكم إقليم دارفور منى أركو مناوي، اليوم، إن حكومة إقليم دارفور ستبذل قصارى جهدها خلال الفترة المقبلة للعمل من أجل أن يعم السلام كل ربوع دارفور والبلاد عموماً.

وأضاف حاكم إقليم دارفور على حسابه في «فيس بوك» عقب اللقاء الذي عقده أمس بالفاشر مع قيادات نازحي معسكر زمزم (جنوب الفاشر) في حضور والى ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن وأعضاء لجنة أمن الولاية وأمين عام حكومة إقليم دارفور وممثلي بعثة اليونتامس، حيث جاء اللقاء بغرض مناقشة وإيجاد الحلول اللازمة والمُلحّة للمشكلات التي يعاني منها سكان المعسكر.

وأشار مناوي إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في الصراع حول الأرض ومحاولة إلقاء اللوم على سكان المعسكر في كل ما يحدث من قتل ونهب واغتصاب، مشيرا إلى أن النازحين طالبوا بنزع السلاح غير المقنن من أيدي المليشيات وتفعيل بند الترتيبات الأمنية وفرض هيبة الدولة وعدم التستر على المجرمين، مشددا على أن النازحين هم أصحاب المصلحة الحقيقية الذين نصت اتفاقية جوبا للسلام السودان على إنصافهم وتعويضهم قدر المستطاع.

وأكد أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب تضافر وبذل كل الجهود اللازمة من قبل الحكومة والنازحين للقبض على الجناة الذين يرتكبون الجرائم وتقديمهم لمحاكمات عادلة عاجلة.

وأضاف في تغريداته أن عُمد وقيادات معسكر زمزم قد طالبوا بتخطيط المعسكر عمرانيا حتى يتسنى لهم الحصول على الخدمات التنموية من الإعمار التعليم وغيرها.

وقال إنها يصعب تقديمه في ظل وجود المعسكر في صورته الراهنة وكشف الحاكم أن اللقاء أمن على ضرورة إعادة النظر في الدعم المقدم من المجتمع الدولي للنازحين بتحويله إلى مشروعات منتجة تخدم انسان المعسكر وانسان الإقليم.