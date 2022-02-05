حصاد «الإسكان» اليوم.. متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مدينة رشيد الجديدة

شهد حصاد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، عددا من الأحداث الهامة، حيث قام كونى نابانى برونو، وزير الإسكان بدولة كوت ديفوار، والسفير ثيموتى إيزوان، سفير دولة كوت ديفوار بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، بزيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على التجربة العمرانية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاستفادة من المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت الزيارة من مقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان فى استقبالهم المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة ومسئولو الهيئة والجهاز.

وخلال الزيارة، تم عقد لقاءٍ بين مسئولي الإسكان ووفد دولة كوت ديفوار، تناول شرح فكرة إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتوسعات العمرانية بالدولة المصرية منذ إنشاء الهيئة، كما تم عرض نماذج حول الموقف التنفيذي لكافة المشروعات القائمة والجاري تنفيذها من خلال وزارة الإسكان، كما تمت الإجابة عن استفسارات وتساؤلات الوفد، والتي من بينها تساؤل عن خطة التمويل للمشروعات والجزء التمويلي الخاص بالهيئة، حيث تمت الإفادة بأن كل المدن الجديدة التي تم ويجري تنفيذها ملك لهيئة المجتمعات العمرانية، بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة فهي شركة مساهمة مصرية، ويتم تمويل المشروعات بها من بيع الأراضي ولا يتم تمويلها بأي أموال من موازنة الدولة، كما تقوم الشركة بتنفيذ المرافق الرئيسية، ويتم تنفيذ باقي الإنشاءات من خلال المطَّور العقاري، وموقف التمويل في الفترة الحالية جيد جدا، وجميع الشركات بالعاصمة شركات مصرية، والمشروع الوحيد الأجنبي هو مشروع منطقة الأعمال المركزية حيث يتم تنفيذه من خلال شركة صينية بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

https://www.dostor.org/3705251

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مدينة رشيد الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة رشيد الجديدة، وتضم المدينة جميع أنواع الإسكان (السياحي – المتوسط – الاجتماعي)، بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، وتُعد متنفساً سياحياً لسكان محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة.

وقال وزير الإسكان: تبلغ مساحة المرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة، 268 فداناً، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 778 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ ٥٦٤ وحدة سكنية (25 عمارة) بالإسكان الساحلي المتميز، بنسبة إنجاز متقدمة، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات للوحدات بعدد من العمارات، وجارٍ أيضا بالمدينة تنفيذ مبادرة بشائر الخير 4 من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإجمالي (33 عمارة) بنسبة إنجاز عالية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المتنزهات والطرق بالمرحلة العاجلة.

https://www.dostor.org/3705248