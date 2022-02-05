السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط محل منظفات مخالف في حملة مكبرة ببورفؤاد

ضبط محل منظفات مخالف
ضبط محل منظفات مخالف

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من ضبط كمية تقدر بـ 170 كجم من المنظفات عبارة عن صابون سائل متلاعب فى تواريخ إنتاجها ومدون عليها تاريخ إنتاج شهر مارس 2018 تم طمسه وتدوين تواريخ جديد بتاريخ 25 يناير 2022، ما يعد تدليس فى بيانات الإنتاج والتى من خلالها ينتهي صلاحية المنتج فى خلال 3 سنوات على حساب الصلاحية المشطوبة مخالفًا بذلك أحكام القانون 281 لسنة 1994.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وانطلقت الحملة بتعليمات من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بتشديد الرقابة على الأسواق وكذا المحال التجارية، حفاظًا على صحة المواطنين من المخالفين وملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون، وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية.

وقاد محمد إبراهيم، مدير إدارة الرقابة التجارية حملة مكبرة بقيادة صابر عبد العال رئيس الحملة وداليا العطوى وأشرف المليجى، كبار مفتّشي الرقابة التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات، وتم تحرير عددًا من المحاضر. 

وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط أى مخالفات، وذلك من خلال الحملات الصباحية والمسائية، وتستقبل المديرية شكاوى المواطنين من خلال الأرقام الساخنة على مدار الـ24 ساعة.

على الصباحية مارس الداخلية وزارة التموين حملة قانون تحقيق بيان عرض التجارة تحف صباح تحقيقات شكاوى محمد المواطنين

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وائل لطفي

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