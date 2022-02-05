السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مشروع لتوثيق القاهرة الخديوية بعدد تذكارى ومعرض صور نادرة

القاهرة الخديوية
القاهرة الخديوية

تنفذ مجلة «أيام مصرية» مشروعًا لتوثيق القاهرة الخديوية، عبر عدد تذكاري ومعرض صور، بالتعاون مع جمعية أصدقاء قصر محمد علي بالمنيل، برئاسة البرنس عباس حلمي، وذلك بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية.

وصرح  المؤرخ أحمد كمالى، صاحب مجلة «أيام مصرية» بأن العدد سيصدر بمقدمة للبرنس عباس.

وقد انضم لكتاب هذا العدد الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، والدكتور شريف سامى رئيس مجلس إدارة بنك السي اي بي، وهو حفيد طلعت حرب، ويكتب عن حكاية شارع جده، وأبرز الشركات التى قام بتأسيسها مثل شركة مصر للتأمين التى قاربت على الاحتفال بذكرى مرور 90 عامًا على تأسيسها.

كما يشارك الكاتب الكبير محمود قاسم، والكاتبة يمنة عبدالتواب، بمقال عن أشهر مساجد القاهرة، والصحفى خليل العوامي بمقال عن مستقبل القاهرة الخديوية، ودكتور علاء قطب بمقال عن القاهرة بعيون فرنسية، والكاتب أحمد سيد حسن بمقال عن القاهرة بين الفاطمية والخديوية، والدكتور أحمد شوقي العمرجي بمقال عن الطرق الصوفية في القاهرة الخديوية، والمهندس عصام ندا بمقال عن النيل فى كتاب الجغرافيا في عصر الخديوى إسماعيل، ونبيل بدوي المحامي بمقال عن تاريخ نقابة المحامين.

ويحتفي العدد بالمقال الأخير للكاتب الصحفى الراحل عمرو إبراهيم الذي يسلط الضوء على  (شخصية مصطفى كامل بك الغمراوي) ويكشف دوره المهم فى نشأة الجامعة المصرية بالإضافة لأقلام أخرى كثيرة، ومن المنتظر تحويل العدد إلى معرض صور يفتتحه البرنس عباس حلمي، والدكتور مصطفى الفقى ومحافظ القاهرة، وكوكبة من رموز الثقافة في قصر الأميرة خديجة بحلوان التابع لمكتبة الإسكندرية، ويشرف على مجلة أيام مصرية الفنان الكبير حلمي التوني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

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