السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مجلة الحقوق وحوليات الآداب ضمن إصدارات جامعة الكويت بمعرض الكتاب

جناح جامعة الكويت
جناح جامعة الكويت بمعرض الكتاب

شاركت جامعة الكويت بقوة في فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عبر العديد من الإصدارات والدوريات الهامة بهدف إبراز الإنتاج العلمي للجامعة.

واحتوى جناح على عدد كبير من العناوين الجديدة، من الكتب والمؤلفات في مختلف تخصصات العلم والمعرفة، إضافة إلى دوريات جامعة الكويت المعروفة كمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، ومجلة الحقوق، ومجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، والمجلة العربية للعلوم الإنسانية، والمجلة التربوية، والمجلة العربية للعلوم الإدارية، وحوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، ومجلة الكويت للعلوم والهندسة، ومجلة العلوم الاجتماعية.

​وحول مكانة مطبوعات جامعة الكويت، قالت الشيخة سهيلة فهد الصباح ـ مديرة تحرير مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية في مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، إن مطبوعات الجامعة تتمتع بمكانة علمية رفيعة، احتلت على إثرها موقعا متقدما على خريطة الثقافة العربية، لما تتضمنه من بحوث ودراسات معمقة، لها ارتباط وثيق بقضايا التنمية بشتى أشكالها.

​وأكدت أن ما تقدمه جامعة الكويت في هذا المعرض يعتبر خدمة علمية وحضارية تساهم بها الكويت في المجال العلمي لتمنح القارئ فرصة الاطلاع على أعمال الباحثين الجادين بغض النظر عن هويتهم وجنسيتهم.

وتولت غادة الحسن مديرة المكتب التنفيذي للجنة التأليف والتعريب والنشر في مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت والشيخة سهيلة فهد الصباح مديرة تحرير مجلة دراسات والجزيرة العربية مسؤولية جناح جامعة الكويت، حيث تعتبران الممثلين الرسميين لمجلس النشر العلمي لدولة الكويت في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

يشار إلى أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية"، ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.

الشيخة سهيلة فهد الصباح
الشيخة سهيلة فهد الصباح
مجلة الحقوق حوليات الأدب ضمن إصدارات جامعة الكويت بمعرض القاهرة للكتاب حوليات الآداب

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رئيس التحرير

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