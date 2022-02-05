السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: العمل يسير على قدم وساق بقرى مبادرة «حياة كريمة»

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن العمل يسير على قدم وساق لإنجاز المشروعات الجارية بقطاعات العمل العام المختلفة بالقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ". 

وأوضح أن هناك توجيهات مشددة للتنسيق العرضى المستمر بين كافة الجهات لتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة ووفقاً للبرامج الزمنية المحددة ، على أن يتم دخول أي مشروع يتم الإنتهاء منه الخدمة على الفور ليجنى المواطن ثمار هذه المشروعات على الوجه الأكمل ، ولاسيما أن المبادرة تضم 35 قرية رئيسية و 109 قرية فرعية و 336 نجع وكفر وعزبة بإجمالى مشروعات 808 مشروع حتى الآن بتكلفة 14 مليار و35 مليون جنيه. 

وفى نفس السياق، كلف اللواء أشرف عطية بقيام وحدة كريمة بالمحافظة بقيادة المهندس ناجح مصطفى باستكمال سلسلة جولاتها ومرورها الميدانى للمتابعة اللحظية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات ، مع عقد جلسات استماع مع الأهالي بمختلف القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم لإدراجها ضمن المبادرة ، ولاسيما قرى مركز أسوان والمنظمة حديثاً وفقاً لتكليفات الرئيس السيسى حيث كانت من أبرز المطالب بهذه القرى هي إدخال خدمة الصرف الصحى. 

و قد قام أعضاء الوحدة بتفقد ومتابعة أعمال مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان وتوابعها بإجمالى 22 نجع حيث جارى العمل في 9 نجوع منها بأطوال 56 كم ، ويستكمل تدريجياً بباقي نجوع القرية ، ومن المخطط أيضاً إنشاء محطة معالجة ، و ٥ محطات رفع ، ويتم الإعتماد بمشاركة شباب القرية في تنفيذ هذه المشروعات من أجل رفع مستواهم الاقتصادى والمعيشى أيضاً ، وهو ما تهدف المبادرة الرئاسية بتنفيذه بكافة القرى لتحسين مستوى معيشة الأهالي بالشكل المطلوب. 

وقدم أهالى قرية غرب أسوان شكرهم للرئيس السيسى على مبادراته الإنسانية المتتالية ، ومنها مبادرة " حياة كريمة " التي ستساهم في تحويل القرى المصرية لقرى تكتسي بالبانوراما الجمالية ، وكاملة المرافق والخدمات الأساسية  المختلفة ، وتوازى مع ذلك قيام فرع المجلس القومى للمرأة بمواصلة سلسلة البرامج التدريبية التثقيفية التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية بمشروع تنمية الأسرة المصرية داخل قرى " حياة كريمة ". 

أشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع أسوان بأنه طبقاً لتعليمات محافظ أسوان تم تنفيذ 13 جلسة تدريبية بمشاركة مديرية الأوقاف داخل قرى الإصلاح والبصالى والعرب والعباسية بمركز كوم أمبو استهدفت 657 سيدة. 

وأوضحت أن الجلسات تناولت الحديث عن الزواج المبكر ومواجهة معدلات زيادة نسب الطلاق وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية للأولاد والعنف الأسرى والمساواة بين الجنسين ، ورفع وعى السيدات حول المشكلات التي تتعرض لها المرأة ، وتعزيز حقوقها الكاملة ، والتصدى لظاهرة ختان الإناث ، وأهمية القضية السكانية وأثرها على المجتمع .بمتابعة وإشراف الدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط والأستاذة سناء عبد الرحيم مشرفة محافظة أسيوط .

أسوان الصرف الصحي الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ أسوان مبادرة الرئيس مبادرة رفع المبادرة الرئاسية الزواج المبكر

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وائل لطفي

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