السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط فتاة تمارس الشذوذ مع شاب في شقة بمدينة بنها

مدير أمن القليوبية
مدير أمن القليوبية

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على فتاة وشاب يقومان بممارسة الشذوذ فى إحدى الشقق بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها وتم ضبط هاتف محمول ملك المتهمة تقوم بتصوير نفسها أثناء ممارسة الشذوذ مع المتهم الثانى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق فأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات سرية لمباحث الآداب بمديرية أمن القليوبية تفيد قيام فتاة وشاب "مهندس" بممارسة الشذوذ الجنسى "اللواط" فى إحدى الشقق بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها.

تم عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية فقامت قوة كبيرة من ضباط المباحث ومداهمة الشقة وتم ضبط المتهمة "س" 29 سنة "موظفة" فى إحدى الشركات والمتهم "أ"  29 سنة "مهندس" وتبين أنهما يمارسان الشذوذ معا حيث تقوم الفتاة باستخدام أعضاء جنسية ذكرية لممارسة الشذوذ مع المتهم الثانى وتقوم بتصوير نفسها على هاتفها المحمول أثناء ممارسة الفاحشة مع الثانى وتم ضبط هاتف محمول عليه فيديوها تظهر فيه الفتاة وهي تمارس معه والقى القبض عليهما والتحفظ على الهاتف المحمول وتحرر المحضر اللازم وقررت جهات التحقيق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز الهاتف المحمول وعليه الفيديوهات المصورة.

الشذوذ الجنسي كفر سعد القليوبية مديرية أمن القليوبية الشذوذ معلومات سرية

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