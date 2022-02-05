السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد مباراة الأهلي ومونتيري فى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والوطن العربي موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي اليوم السبت فى بطولة كأس العالم للأندية 2021، والمقامة فى دولة الإمارات العربية الشقيقة فى الفترة من 3 لـ 12 فبراير 2022.

ويسعى الأهلي فى هذة المباراة إلى الثأر من مونتيري المكسيكي بعدما مُني بهزيمتين من قبل، كانت الهزيمة الأولى للمارد الأحمر أمام مونتيري في كأس العالم للأندية عام 2012 باليابان،  في مباراة تحديد المركز الثالث وخسر الأهلى وقتها بهدفين مقابل لا شئ، قبل أن يخسر مجدداً أمام الفريق المكسيكي بمونديال الأندية عام 2013 بخماسية مقابل هدف في لقاء تحديد المركز الخامس.

ويعد المارد الأحمر، ثاني أكثر الأندية مشاركة في مونديال الأندية، حيث وصلت عدد مشاركاته بكأس العالم للأندية لـ 7 مرات، ليأتي خلف أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي شارك بالبطولة 10 مرات.

و يشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا لعام 2020/2021 بعد التتويج للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز العام الماضي، ويتواجد أيضاً في كأس العالم للأندية تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا  والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، ، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، والجزيرة الإماراتي بطل البلد الدوري في البلد المستضيف، وأخيرًا بيري التاهيتي ممثل أوقيانوسيا.

يهمك أيضًا | تشكيل الأهلي المتوقع أمام مونتيري فى مونديال الأندية

موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي فى كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة الاسترالي كريس بيث حكم مباراة الأهلي ومونتيري فى ربع نهائي مونديال الأندية، اليوم السبت، على ملعب ستاد آل نهيان فى تمام الساعة السادس والنصف مساءٍ بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي

تنقل مباراة الأهلي ومونتيري عبر تطبيق AD SPORT فى بث مباشر للمواطنين داخل مصر، كما تنقل على قناة أبو ظبي الرياضية على قنواتها فى الوطن العربي وقناة أبو ظبي الرياضية إكسترا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ومونتيرى فى كأس العالم للأندية

تردد قناة ابوظبى اكسترا على النايل سات

تردد قناة ssc sport على النايل سات.. وموعد مباراة الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مونتيري المكسيكي فى كأس العالم للأندية

من جهة آخري أعلنت قنوات السعودية الرياضية نقلها للمباراة عبر قناتها داخل السعودية فقط، ويمكن مشاهدة المباراة فى بث مباشر عبر تطبيق شاهد VIP.

 

موعد مباراة الاهلى موعد مباراة الأهلي ومونتيري كأس العالم للأندية مونتيري المكسيكي الاهلى القنوات الناقلة لمباراة الاهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

خلاف على توصيف التهمة.. كواليس محاكمة المتهمين فى قضية بسنت ضحية الابتزاز

«الجندى المجهول».. من هو علي الصحراوي المشارك في عملية إنقاذ «ريان»؟

الضحية الخامسة فى «مذبحة الزمالك» تصل مشرحة زينهم

وفاة ضحية جديدة بـ«مذبحة الزمالك»

مذبحة في الزمالك.. رجل يقتل زوجته وأولاده وينتحر بالرصاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا

وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع رئيس وزراء فلسطين آفاق إحياء العملية السياسية لإنهاء الاحتلال

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟