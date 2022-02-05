موعد مباراة الأهلي ومونتيري فى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والوطن العربي موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي اليوم السبت فى بطولة كأس العالم للأندية 2021، والمقامة فى دولة الإمارات العربية الشقيقة فى الفترة من 3 لـ 12 فبراير 2022.

ويسعى الأهلي فى هذة المباراة إلى الثأر من مونتيري المكسيكي بعدما مُني بهزيمتين من قبل، كانت الهزيمة الأولى للمارد الأحمر أمام مونتيري في كأس العالم للأندية عام 2012 باليابان، في مباراة تحديد المركز الثالث وخسر الأهلى وقتها بهدفين مقابل لا شئ، قبل أن يخسر مجدداً أمام الفريق المكسيكي بمونديال الأندية عام 2013 بخماسية مقابل هدف في لقاء تحديد المركز الخامس.

ويعد المارد الأحمر، ثاني أكثر الأندية مشاركة في مونديال الأندية، حيث وصلت عدد مشاركاته بكأس العالم للأندية لـ 7 مرات، ليأتي خلف أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي شارك بالبطولة 10 مرات.

و يشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا لعام 2020/2021 بعد التتويج للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز العام الماضي، ويتواجد أيضاً في كأس العالم للأندية تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، ، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، والجزيرة الإماراتي بطل البلد الدوري في البلد المستضيف، وأخيرًا بيري التاهيتي ممثل أوقيانوسيا.

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موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي فى كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة الاسترالي كريس بيث حكم مباراة الأهلي ومونتيري فى ربع نهائي مونديال الأندية، اليوم السبت، على ملعب ستاد آل نهيان فى تمام الساعة السادس والنصف مساءٍ بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي

تنقل مباراة الأهلي ومونتيري عبر تطبيق AD SPORT فى بث مباشر للمواطنين داخل مصر، كما تنقل على قناة أبو ظبي الرياضية على قنواتها فى الوطن العربي وقناة أبو ظبي الرياضية إكسترا.

من جهة آخري أعلنت قنوات السعودية الرياضية نقلها للمباراة عبر قناتها داخل السعودية فقط، ويمكن مشاهدة المباراة فى بث مباشر عبر تطبيق شاهد VIP.