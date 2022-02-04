تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ومونتيرى فى كأس العالم للأندية

نستعرض لكم فى هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري فى كأس العالم للأندية، حيث يلتقي الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة فى الإمارات فى الفترة من 3 يناير وحتى 12 فبراير.

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل العالمي عن موعد مباراةالأهلي ومونتيري المكسيكي وتردد القنوات الناقلة، حيث أعلنت شبكة أبوظبي الرياضية نقلها للمباريات بشكل حصري عبر قنواتها أبو ظبي الرياضية إكسترا وكذلك عبر تطبيقها على جوجل بلاي AD SPORT.

من جهة آخري، أعلنت قنوات السعودية الرياضية نقلها لمباريات البطولة داخل قارة آسيا عبر قناتها SSC SPORT 7 HD.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي فى كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأهلي ومونتيري فى الجولة الثانية من مونديال الأندية، على ملعب ستاد آل نهيان فى تمام الساعة السادسة والنص مساءٍ بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي واسماء المعلقين

تنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية بتعليق على سعيد الكعبي، بينما تنقل على قناة SSC SPORT 7 بتعليق جعفر الصليح.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري

تردد قناة أبو ظبي 1

التردد: 12226

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 4/3

معدل الترميز: 27500

تردد قنوات أبو ظبي على عرب سات

التردد: 11804

القمر الصناعي: عرب سات

الاستطقاب: افقي

معامل التصحيح: 4/3

معدل الترميز: 27500

قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد وأيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأفشة وزياد طارق ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مونتيري

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد هاني - ياسر إبراهيم

خط الوسط : كريم فؤاد - أليو ديانج - أحمد عبد القادر - علي معلول.

خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات