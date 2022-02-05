351 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هونج كونج

سجلت هونج كونج 351 إصابة بفيروس كورونا اليوم السبت وهي زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية منذ تفشي الجائحة الأمر الذي يمثل مزيدا من الضغط على استراتيجية الحكومة الهادفة إلى جعل الإصابات بكوفيد في المدينة صفرا في الوقت الذي اختارت فيه مدن أخرى كبيرة التعايش مع الفيروس.

وقالت وزيرة الصحة صوفيا تشان في مؤتمر صحفي إنها تتوقع زيادة الإصابات "أضعافا مضاعفة" بعد عطلة السنة القمرية الجديدة بسبب زيادة التجمعات الأسرية والاجتماعية، وكررت نداءاتها إلى السكان أن يبقوا في منازلهم.

وقالت تشان "ابقوا في المنزل من فضلكم" في حين حثت الناس، خاصة كبار السن، على تلقي التطعيم.

وليس هناك مصدر واضح لنحو 160 من الإصابات الأخيرة في الجزيرة وقالت السلطات إنها ما زالت قيد الفحص.

وصارت هونج كونج، وهي مركز مالي عالمي، واحدة من أكثر المدن المعزولة في العالم مع انخفاض الرحلات الجوية بنحو 90 في المئة بسبب قيود فيروس كورونا الصارمة وغلق المدارس والملاعب والصالات الرياضية ومعظم الأماكن الأخرى، وتغلق المطاعم أبوابها في الساعة السادسة مساء.

وفي سياق متصل، خففت هونج كونج القواعد، التي تستخدمها لخروج مرضى كوفيد19-، من المستشفيات، وهي خطوة، ستقلص فترة الإقامة في المستشفيات، فيما تسعى المدينة لمواجهة عدد متزايد من حالات الإصابة، التي تثقل كاهل منشآتها للرعاية الصحية.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن المرضى سيتم خروجهم من المستشفيات سريعًا، إذا خضعوا لثلاثة اختبارات، تظهر أنهم لم يعودوا مصدرا للعدوى، طبقا لما ذكره كبير مديري الهيئة الطبية، لاو كا-هين، في إيجاز صحفي يومي، اليوم ، وهو معيار منخفض عن القواعد الحالية.

وكانت المعايير الصارمة السابقة، تهدف إلى ضمان عدم خروج أي شخص، عندما يحتمل أن ينشر الفيروس، وإبقاء بعض الأشخاص، الذين لم تظهر عليهم أعراض، في المستشفيات لأسابيع.

وتابع لاو أنه فور خروجهم من المستشفيات، سيتمكن المرضى من استكمال عزل لمدة 14 يوما وفترة تعافي في المنزل، بدلا من منشأة حكومية.