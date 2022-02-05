السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

351 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هونج كونج

هونج كونج
هونج كونج

سجلت هونج كونج 351 إصابة بفيروس كورونا اليوم السبت وهي زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية منذ تفشي الجائحة الأمر الذي يمثل مزيدا من الضغط على استراتيجية الحكومة الهادفة إلى جعل الإصابات بكوفيد في المدينة صفرا في الوقت الذي اختارت فيه مدن أخرى كبيرة التعايش مع الفيروس.
 وقالت وزيرة الصحة صوفيا تشان في مؤتمر صحفي إنها تتوقع زيادة الإصابات "أضعافا مضاعفة" بعد عطلة السنة القمرية الجديدة بسبب زيادة التجمعات الأسرية والاجتماعية، وكررت نداءاتها إلى السكان أن يبقوا في منازلهم.

وقالت تشان "ابقوا في المنزل من فضلكم" في حين حثت الناس، خاصة كبار السن، على تلقي التطعيم.
 وليس هناك مصدر واضح لنحو 160 من الإصابات الأخيرة في الجزيرة وقالت السلطات إنها ما زالت قيد الفحص.
 وصارت هونج كونج، وهي مركز مالي عالمي، واحدة من أكثر المدن المعزولة في العالم مع انخفاض الرحلات الجوية بنحو 90 في المئة بسبب قيود فيروس كورونا الصارمة وغلق المدارس والملاعب والصالات الرياضية ومعظم الأماكن الأخرى، وتغلق المطاعم أبوابها في الساعة السادسة مساء.

وفي سياق متصل، خففت هونج كونج القواعد، التي تستخدمها لخروج مرضى كوفيد19-، من المستشفيات، وهي خطوة، ستقلص فترة الإقامة في المستشفيات، فيما تسعى المدينة لمواجهة عدد متزايد من حالات الإصابة، التي تثقل كاهل منشآتها للرعاية الصحية.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن المرضى سيتم خروجهم من المستشفيات سريعًا، إذا خضعوا لثلاثة  اختبارات، تظهر أنهم لم يعودوا مصدرا للعدوى، طبقا لما ذكره كبير مديري الهيئة الطبية، لاو كا-هين، في إيجاز صحفي يومي، اليوم ، وهو معيار منخفض عن القواعد الحالية.

وكانت المعايير الصارمة السابقة، تهدف إلى ضمان عدم خروج أي شخص، عندما يحتمل أن ينشر الفيروس، وإبقاء بعض الأشخاص، الذين لم تظهر عليهم أعراض، في المستشفيات لأسابيع.

وتابع لاو أنه فور خروجهم من المستشفيات، سيتمكن المرضى من استكمال عزل لمدة 14 يوما وفترة تعافي في المنزل، بدلا من منشأة حكومية.

هونج كونج الجائحة الإصابات اليومية تفشي الجائحة المدينة صفرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

غياب ابنة الفنان رشوان توفيق عن جلسة الدعوى.. الشهود: لم يستغل التوكيل

مذبحة في الزمالك.. رجل يقتل زوجته وأولاده وينتحر بالرصاص

رصد متحور«شرس» من فيروس نقص المناعة البشرية

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 على بوابة الأزهر

«جثث وسلاح فى البرج 2».. ماذا حدث فى جريمة الحى الراقى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ