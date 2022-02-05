«سابني بعد ما اتشهر».. تصريحات علا رامي تضع اسمها في صدارة الترند

تصريحات مثيرة للجدل قالتها الفنانة علا رامي، حيث حلت ضيفة على الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس"، وذلك للحديث عن كواليس أعمالها الفنية بجانب تطرقها للحديث عن جوانب من حياتها الشخصية، لتتصدر بعدها محركات البحث وتريند السوشيال ميديا.

"الجواز لازم يكون من نفس البيئة"

قالت علا رامي خلال حوارها بالبرنامج، عن زواجها من أبو الليف، ومن ثم الانفصال منذ فترة، قائلة: "بعد جوازي من أبو الليف اكتشفت أن الجواز الناجح لازم يبقي بين اتنين من نفس البيئة".

"مش هتجوز تاني"

وأضافت علا رامي: "مش هتجوز تاني عاوزة أكمل حياتي براحتي وبمزاجي لا حد يقولي روحتي ولا جيتي كفاية كده التحكمات مش حلوة".

"انفصالي عن أبو الليف بسبب التحكمات"

أوضحت علا رامي: "بعد انفصالي عن أبو الليف تقدم لي الكثير من العرسان ولكني رفضت وانفصالي عن أبو الليف يرجع للتحكمات الكثيرة".

"رأفت الهجان سبب ابتعادي عن الفن"

أكدت علا رامي أن مسلسل رأفت الهجان كان أحد أسبابها للابتعاد عن التمثيل بالرغم من نجاحه، حيث إن العديد من المنتجين والمخرجين أصبحوا يخافون من عرض أي عمل فني عليا أقل من مستوى رأفت الهجان.

"سابني بسبب شهرته"

روت علا رامي تفاصيل علاقتها بأبو الليف، حيث قالت: "تعرفت على أبو الليف منذ فترة طويلة، كان يدرس في معهد قريب من المعهد الذي أدرس به، وتقابلنا في العديد من المرات ونشأت بيننا قصة حب، وقت انفصالنا كان أبو الليف في بداية شهرته وأنا كنت مشهورة، وبعد شهرته بدأت الأعمال تنهال عليه وانشغل عني بالحفلات وشعرت أنني لست موجودة في حياته".

"مررت بأزمة مالية"

كشفت علا رامي عن مرورها بأزمة مالية في الفترة السابقة، حيث اضطررت لبيع ذهبها، لأن موهبتها هي التمثيل فقط، فهي ليست سيدة أعمال، ولن تستطيع العمل في أي مجال آخر، فقررت بيع الذهب وعمل وديعة في البنك.