السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«سابني بعد ما اتشهر».. تصريحات علا رامي تضع اسمها في صدارة الترند

علا رامي
علا رامي

تصريحات مثيرة للجدل قالتها الفنانة علا رامي، حيث حلت ضيفة على الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس"، وذلك للحديث عن كواليس أعمالها الفنية بجانب تطرقها للحديث عن جوانب من حياتها الشخصية، لتتصدر بعدها محركات البحث وتريند السوشيال ميديا.

"الجواز لازم يكون من نفس البيئة"

قالت علا رامي خلال حوارها بالبرنامج، عن زواجها من أبو الليف، ومن ثم الانفصال منذ فترة، قائلة: "بعد جوازي من أبو الليف اكتشفت أن الجواز الناجح لازم يبقي بين اتنين من نفس البيئة".

"مش هتجوز تاني" 

وأضافت علا رامي: "مش هتجوز تاني عاوزة أكمل حياتي براحتي وبمزاجي لا حد يقولي روحتي ولا جيتي كفاية كده التحكمات مش حلوة".

"انفصالي عن أبو الليف بسبب التحكمات"

أوضحت علا رامي: "بعد انفصالي عن أبو الليف تقدم لي الكثير من العرسان ولكني رفضت وانفصالي عن أبو الليف يرجع للتحكمات الكثيرة".

"رأفت الهجان سبب ابتعادي عن الفن"

أكدت علا رامي أن مسلسل رأفت الهجان كان أحد أسبابها للابتعاد عن التمثيل بالرغم من نجاحه، حيث إن العديد من المنتجين والمخرجين أصبحوا يخافون من عرض أي عمل فني عليا أقل من مستوى رأفت الهجان.

"سابني بسبب شهرته"

روت علا رامي تفاصيل علاقتها بأبو الليف، حيث قالت: "تعرفت على أبو الليف منذ فترة طويلة، كان يدرس في معهد قريب من المعهد الذي أدرس به، وتقابلنا في العديد من المرات ونشأت بيننا قصة حب، وقت انفصالنا كان أبو الليف في بداية شهرته وأنا كنت مشهورة، وبعد شهرته بدأت الأعمال تنهال عليه وانشغل عني بالحفلات وشعرت أنني لست موجودة في حياته".

"مررت بأزمة مالية" 

كشفت علا رامي عن مرورها بأزمة مالية في الفترة السابقة، حيث اضطررت لبيع ذهبها، لأن موهبتها هي التمثيل فقط، فهي ليست سيدة أعمال، ولن تستطيع العمل في أي مجال آخر، فقررت بيع الذهب وعمل وديعة في البنك.

الاعلام الذهب انفصال شخصية الفن برنامج

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

خلاف على توصيف التهمة.. كواليس محاكمة المتهمين فى قضية بسنت ضحية الابتزاز

«الجندى المجهول».. من هو علي الصحراوي المشارك في عملية إنقاذ «ريان»؟

الضحية الخامسة فى «مذبحة الزمالك» تصل مشرحة زينهم

وفاة ضحية جديدة بـ«مذبحة الزمالك»

ضبط فتاة تمارس الشذوذ مع شاب في شقة بمدينة بنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا

وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع رئيس وزراء فلسطين آفاق إحياء العملية السياسية لإنهاء الاحتلال

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟