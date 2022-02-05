السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء أعمال القمة الإفريقية الـ35 بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

 بدأت فعاليات القمة الأفريقية الـ35 اليوم السبت، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، تحت شعار "بناء المرونة في القارة الأفريقية: تسريع رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".. ويمثل مصر في القمة وزير الخارجية سامح شكري.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي - خلال كلمته الافتتاحية - إن المنظمات التابعة للاتحاد الأفريقي بحاجة أكثر إلى التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن هناك فجوة تتضح بشأن القرارات.

ولفت فقي ، على سبيل المثال، إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي اتخذ قرارات بعينها حيال دولة مالي في أعقاب التغييرات غير الدستورية، بينما اتخذت منظمة الإيكواس (المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) قرارات أخرى ما يعكس الضرورة الملحة للتنسيق مع المفوضية والإقرار بوجود فجوة في التنسيق وضرورة العمل على توطيد مفهوم تبعية المنظمات المنبثقة عن الاتحاد الأفريقي.

وتابع فقي: "من المهم أن تقدم قمتنا هنا الإيضاحات اللازمة لتجنب أي انحراف ضار في عمل بنيتنا السياسية والأمنية".

ونبه فقي إلى أن الوضع الأمني في القارة يتسم اليوم بانتشار الإرهاب والعودة الخطيرة للتغيرات غير الدستورية، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في القارة الآن يستدعي نهجًا جديدًا حقيقيًا يجب أن يراعي هيكل السلام والأمن وعلاقته بالعوامل الجديدة المزعزعة للاستقرار في إفريقيا، لافتا إلى أن التفاعلات الحادثة في القارة يرجىء المشروع الرائد "إسكات البنادق" إلى وقت غير معلوم.

وذكرت مفوضية الاتحاد الأفريقي - في بيان - أن جلسات القمة تعقد على مدار يومي (5-6 فبراير) ومن المقرر أن تتناول القمة تقريرا حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وتقريرا حول التقدم في استجابة الاتحاد الأفريقي لجائحة كوفيد-19 في أفريقيا والانتخابات وتعيين قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي لدولة السنغال.

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