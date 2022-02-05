السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

الطقس
الطقس

كشف محمود شاهين رئيس هيئة الأرصاد الجوية عن عديد من التفاصيل يشهده الطقس خلال الأيام المقبلة. 

وقال «شاهين» في تصريحات خاصة لـ «الدستور» إن موجة الصقيع مستمرة حتى منتصف شهر فبراير، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة سترتفع من درجة إلى درجتين خلال الأيام المقبلة، إلا أن حالة الصقيع ستظل موجودة، لتصل بعد ذلك درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بعد انتهاء موجة الصقيع في منتصف الشهر الجاري.

وحول تعرض مصر لمنخفض جوي قال: “لا تتعرض مصر لمنخفض خاصة ما يتم تداوله أن مصر سوف تتعرض  لمنخفض التنين ولكن ستشهد البلاد منخفضا جويا في شمال البحر المتوسط تزامنا مع منخفض جوي قطبي في طبقات الجو العليا”.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد غدا أمطارا خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة الوجه البحري البحر المتوسط السواحل الشمالية اليوم السبت الأرصاد الجوية الأرصاد شهر فبراير هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى رجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

الديوان الملكى المغربى يعلن وفاة الطفل ريان

ملك المغرب يعزي والدي الطفل ريان

النيابة: مرتكب «مذبحة الزمالك» دخل المصحة منذ 3 أشهر

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار على قوات حرس حدود إسرائيلية في جنين

إسرائيل: إصابة وزيرة الداخلية وقائد الجيش في الضفة بفيروس كورونا

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا