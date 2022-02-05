«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

كشف محمود شاهين رئيس هيئة الأرصاد الجوية عن عديد من التفاصيل يشهده الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال «شاهين» في تصريحات خاصة لـ «الدستور» إن موجة الصقيع مستمرة حتى منتصف شهر فبراير، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة سترتفع من درجة إلى درجتين خلال الأيام المقبلة، إلا أن حالة الصقيع ستظل موجودة، لتصل بعد ذلك درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بعد انتهاء موجة الصقيع في منتصف الشهر الجاري.

وحول تعرض مصر لمنخفض جوي قال: “لا تتعرض مصر لمنخفض خاصة ما يتم تداوله أن مصر سوف تتعرض لمنخفض التنين ولكن ستشهد البلاد منخفضا جويا في شمال البحر المتوسط تزامنا مع منخفض جوي قطبي في طبقات الجو العليا”.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد غدا أمطارا خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.