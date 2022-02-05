السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«سحر الحياة».. جناح المشغولات اليدوية المخصص لمرضى السرطان

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شاركت منظمة «سحر الحياة» في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣، بلازا ٢ بأرض المعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، من خلال عرض باقة كبيرة من المشغولات اليدوية والتطريز الكروشيه، والدانتيل، والخياطة، التي نفذها محاربو مرض السرطان.

IMG-20220205-WA0011

قالت حنان محمد، أحد أعضاء فريق جناح مؤسسة سحر الحياة، لـ"الدستور" إن الإقبال عليهم تاريخي جدًا، والمعرض هذا العام يحظى باهتمام كبير من قبل كبار السن، والشباب، والأطفال، بمختلف المراحل العمرية.

IMG-20220205-WA0009

واستكملت، أن أسعار المعروضات في الجناح الخاص بالمؤسسة، نفذها فريق كبير من محاربي السرطان بمختلف أنواعه، والتي يعود دخلها إليهم، مؤكدة أن أسعار القطع المعروضة للبيع تتراوح من ١٠ جنيهات وحتى ١٢٠ جنيهًا.

IMG-20220205-WA0013

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

IMG-20220205-WA0008

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

IMG-20220205-WA0007

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرًا افتتاحيًا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب ف معرض القاهرة الدولي للك تحل اليونان ضيف شرف الدورة المؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس اليونان ضيف شرف الدورة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٣ يحيي حقي شخصية المعرض معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورت

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ومونتيرى فى كأس العالم للأندية

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

مذبحة في الزمالك.. رجل يقتل زوجته وأولاده وينتحر بالرصاص

«جثث وسلاح فى البرج 2».. ماذا حدث فى جريمة الحى الراقى؟

رصد متحور«شرس» من فيروس نقص المناعة البشرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ