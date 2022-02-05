السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سائق متهم بالاستيلاء على 60 طن سكر مدعم

متهم
متهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى الشركات لتجارة الجملة بقيام سائق بإحدى الجمعيات لنقل البضائع متعاقدة مع الشركة الشاكية بالاستيلاء على كميات من السلع التموينية المدعمة وبيعها فى السوق السوداء دون توصيلها إلى مخازن الشركة والاستيلاء على قيمتها لنفسه مما أضر بالمال العام .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) باستغلال طبيعة عمله كونه سائقا بالجمعية المشار إليها بنقل كمية قدرها 60 طن سكر بإحدى السيارات من مصنع السكر إلى مخازن الشركة، حيث قام بالاستيلاء على الكمية والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

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