صاحب مصنع وآخر يستدرجان «شاذ» ويصورانه «عاريًا» بالخليفة

أحالت النيابة العامة صاحب مصنع رخام واخر للمحاكمة أمام الجنايات عقب استدراجهما لشاذ جنسيا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، بحجة ممارسة الشذوذ معه، وقاما بتهديده والتعدي عليه ضربا واكراهه على توقيع إيصالات أمانة وتصويره عاريا بدون ملابسه بمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م. م" "محبوس" ، ٢٥ سنة ،صاحب مصنع رخام، و " ا.ف" "محبوس"، ۲۲ سنة ، يعمل بناء حجر ، لأنهما في يوم ٢٠٢١/۱۱/۱۱، بدائرة قسم شرطة الخليفة محافظة القاهرة خطفا المجني عليه " ط م" پالتحايل بأن طلب منه المتهم الأول التقابل معه لممارسة علاقة جنسية واستدرجه إلى العين محل الواقعة ولم يطلقا سراحه إلا عقب تنفيذ جريمتهم موضوع الاتهام الثاني.

وأضاف قرار الإحالة أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة بأن تعدى عليه بالضرب دون إصابات وقاموا بتجريده من ملابسه لتصويره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة انهما أكرها المجني عليه بالقوة على إمضاء سندا موجد لدين " إيصالين أمانة " وذلك بأن قاما بالتعدي عليه بالضرب وتواصلا بتلك الطريقة إلي إكراهه علي توقيع المستندات سالفة الذكر على النحو الوارد بتقرير الطب الشرعي المرفق .

ولفت قرار الإحالة إلى أنهما أحتجزا المجني عليه دون أمر أحد الحكام المختصين، بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بأن منعاه من الخروج من مسكن المتهم الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة انهما اعتديا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن التقاطا مقاطع مسجلة له في مكان خاص مجردة من ملابسه عن طريق الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثاني وهداه بإفشاء ونشر المقاطع آنفة البيان للعامة لحمله على دفع مبلغ مالي لهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما هددا المجني عليه پافشاء المقاطع آنفة البيان و كان ذلك مصحوبا بطلب دفع مبلغ مالي لهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلي أن المتهم الأول أدار حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.