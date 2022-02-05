إنفوجراف.. «الزراعة» تستعرض أهم الأرقام في إنتاج مصر السمكي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من إصداره الرابع "أرقامX الزراعة"، استعرض خلاله أهم الأرقام والمؤشرات الخاصة بإنتاج الأسماك والثروة السمكية في مصر، من خلال إنفوجراف يوضح هذه الأرقام.

وأشار الإنفوجراف إلى أن إنتاج مصر من الأسماك سنويا، يبلغ حوالي ٢ مليون طن، من بينها ١.٦ مليون طن من الاستزراع السمكي و٤٠٠ ألف طن من المصايد الطبيعية، حيث تحتل مصر المركز الأول إفريقيا في الاستزراع السمكي والسادس عالميا في هذا المجال.

وأوضح العدد الجديد، أن مصر حاليا تحتل المركز الثالث على مستوى العالم في إنتاج أسماك البلطي.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.

وكان قد أكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم تنفيذ حطة لتطوير بحيرة السد العالي ونهر النيل من خلال التشديد على الضوابط والقواعد الخاصة بإغلاق الصيد في البحيرة والإنتاج والتفريخ، ومتابعة حرف الصيد والشباك المستخدمة في عمليات الصيد طبقا للأماكن الخاصة بالصيد والجمعيات التي تقوم بعمليات الصيد ووضع الزريعة في البحيرة بالملايين.

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