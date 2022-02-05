السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان العربي يدعو إلى منظومة متكاملة لتوفير الدعم لضحايا الإرهاب

البرلمان العربي
البرلمان العربي

دعا البرلمان العربي إلى ضرورة وجود منظومة متكاملة لتوفير كافة أشكال الرعاية والدعم لضحايا الإرهاب، بما يشمله ذلك من رعاية اقتصادية واجتماعية وصحية وتعليمية ونفسية.

جاء ذلك في كلمة لعضو البرلمان العربي السفير عبدالله العيفان، خلال مشاركته كممثل عن البرلمان العربي في الاجتماع المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لإطلاق الأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بضحايا الإرهاب، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحسب بيان صحفي للبرلمان، اليوم السبت.

وأشار العيفان - في كلمته خلال المؤتمر - إلى أن الدول العربية تعد من أكثر دول العالم التي اكتوت بنار الإرهاب، وهي في الوقت ذاته من أكثر الدول حرصًا على دعم ورعاية ضحايا الإرهاب، بالنظر إلى الثمن الباهظ الذي دفعته هذه الدول من دماء أبنائها في محاربة هذه الظاهرة البغيضة التي لا تنتمي إلى دين أو جنس أو عرق.

كما دعا إلى زيادة الوعي العالمي بأهمية هذه القضية لمساعدة ومؤازرة ضحايا الإرهاب وذويهم؛ حتى تصبح هذه القضية مبدأً راسخًا، ليست فقط في قواعد القانون الدولي، وإنما أيضًا في الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية سن تشريعات تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية.

البرلمان العربي

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