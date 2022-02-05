بعد قليل.. محاكمة المتهمة بقتل زوجها بالاشتراك مع صديقيها فى المنصورة

تعقد محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الأولى، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهمة بقتل زوجها بالاشتراك مع صديقيها، بسبب رفضه طلاقها.

ويحاكم في القضية كل من، أم هاشم ف. أ. خ.، وشهرتها شيماء، 30 سنة - ربة منزل، ومقيمة بالمنصورة، وأ. ا. أ. ا. 20 سنة - كهربائي، مقيم بمركز المنصورة، ولبيب أ. ع. 18 سنة - عامل جبس، مقيم بمركز المنصورة، وذلك في القضية رقم 13626 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 3375 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

وجاء في قرار الإحالة: أن المتهمين في 6 سبتمبر الماضي الماضي، قتلوا المجني عليه صالح خليفة فهمي عثمان، عمدًا مع سبق الإصرار، بأنه اختمرت في عقيدة المتهمة الأولى، وما أضمر بيقينها وما أغواها إليه، وتجردت من مشاعر الإنسانية الغراء؛ متناسية الفضل الذي جمع بينها والمجني عليه، فعقدوا العزم جميعًا وبيتوا النية على قتله لما نوت به المتهمة الأولى، فأتوا المتهمين الثاني والثالث بنيتها، وأقدموا على تنفيذ مخططها.