حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل وإصابة 13 بالمنيا

أصيب 13 شخصًا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ربع نقل بالقرب من قرية بني حسن على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارة ربع نقل مع أتوبيس قادم من الجنوب وفي طريقه إلى القاهرة، على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية بني حسن جنوب المنيا.

أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بجروح وكدمات، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وأفادت التحريات الأولية، أن اختلال عجلة القيادة فى يد السائق السبب في الحادث، بينما تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة.