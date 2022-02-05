السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«دولة غرام» أغنية سينجل جديدة لحسين الجسمى عبر يوتيوب

أغنية دولة غرام
أغنية دولة غرام

بعنوان "دولة غرام" طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية منفردة جديدة من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحي، وألحان مبارك بالعود العامري، ومن توزيع إبراهيم السويدي، وقام بعمل المكساج والماستر مهندس جاسم محمد، حملت كلمات غزلية عاطفية، فيها وصف مشاعر الشوق، يقول فيها مطلعها:
أنت لي مسموح قـلبي تستـغله.. دام هو بـالشوق لك فياض فيضه.
ينبض ابحبك وفضالـك مـحله.. لك دفا بشـتاه ويبردك قـيضه.
وقد تم طرح أغنية "دولة غرام" عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في YouTube، متضمنة كلمات الأغنية، إلى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

وأحيا  النجم حسين الجسمي حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير بالكويت مؤخرًا.

وقدم حسين الجسمي خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه المختلفة الرومانسية والوطنية والتي تفاعل معها الجمهور، ويشارك في الحفل النجم مطرف المطرف وتستمر فعاليات مهرجان هلا فبراير طوال الشهر. 

تعاقدت الجهة المنظمة للمهرجان مع عدد من نجوم الطرب لإحياء ليالي المهرجان المختلفة ويشارك بمهرجان هلا فبراير هذا العام عدد من النجوم من أبرزهم، أصالة وأنغام ونوال الكويتية وعبدالله الرويشد وشيرين عبدالوهاب وماجد المهندس ونبيل شعيل والنجم الكبير محمد عبده. 

يذكر أن النجم حسين الجسمي كان قد طرح خلال الفترة الماضية عددًا من الأغنيات السينجل منها  أغنية بعنوان "ما بحبك" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" وهي من كلمات منير بو عسّاف، ورؤية وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكس وماستر هادي شرارة، وهندسة صوتية إيلي بربر.

https://youtu.be/TqaDlDtWgyA

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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