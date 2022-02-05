السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تشترط التزام إيران مقابل تخفيف العقوبات

جريدة الدستور

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن أنها لن تخفف العقوبات المفروضة على إيران ما لم تعد طهران إلى التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية إن إدارة بايدن وافقت على السماح كما فعلت الإدارة السابقة للشركاء الدوليين التصدي إلى المخاطر النامية المتعلقة بعدم الانتشار النووي والسلامة في إيران.

وفي وقت سابق أفاد مسئول أمريكي كبير،  بأن الولايات المتحدة أعادت إعفاءات متعلقة بأنشطة البرنامج النووي المدني الإيراني، بعد أن ألغتها في أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسئول الأمريكي قوله إن هذا قرار "سيكون ضروريًا لضمان امتثال إيران السريع" لالتزاماتها في حال التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية تزامنًا مع دخول المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي مرحلة حاسمة.

وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني، أكدت أن "الطرف الآخر في المفاوضات النووية وافق حتى الآن على إلغاء بعض العقوبات المفروضة على إيران".

وقال المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زاده مشكيني، "من حقنا أن يتم رفع جميع العقوبات لكن الطرف الآخر وافق حتى الآن على إلغاء بعضها".

واشنطن الولايات المتحدة الخارجية الامريكية إيران

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