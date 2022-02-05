السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. وصول 3 آلاف سائح على متن 22 رحلة طيران لمرسى علم

ارشيفية
ارشيفية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، أعلى وصول خلال الأسبوع، حيث يصل إلى المطار 22 رحلة طيران دولية من بين 51 رحلة طيران تصل إلى المطار خلال أيام الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت حتى الجمعة.

ومن المقرر أن تصل على متن الـ22 رحلة الوافدة اليوم لمطار مرسى علم أكثر من 3 آلاف سائح، حيث تصل بين الرحلات الوافدة اليوم 13 رحلة طيران قادمة من المطارات البولندية، ورحلتينمن دولة التشيك، ورحلتين من ألمانيا.

كما يستقل المطار ضمن رحلات اليوم السبت رحلتين من دولة هولندا، ورحلة من إيطاليا ورحلتين من أوكرانيا، وذلك مع تطبيق الإجراءاتالاحترازية المشدده التي تبيعها الجهات المختصة داخل المطارات المصرية.

وكشفت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجاري وصول 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دولمختلفة، على رأسها الدول الأوربية.
وأكدت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع وصول رحلات من 8 دول أوربية، من بين 51 رحلة طيران 3 رحلات داخلية، حيث تصل رحلتين من المطارات البلجيكية، و3 رحلات من هولندا، و3 من إيطاليا.
كما تصل من ألمانيا 7 رحلات طيران خلال الأسبوع، و4 رحلات من التشيك، و15 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة منسويسرا و3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.

كان بث موقع وجريدة الدستور فيديو لايف لحالة الطقس بمدينة الغردقة ورصد انتعاش نسب الاشغال السياحي بفنادق ومنتجعات بمدينة الغردقة السياحية.

حيث تشهد مدينة الغردقة ومعظم مدن محافظة البحر الاحمر استقرارًا في حالة الطقس مع تواجد بعض تجمعات السحب الخفيفة والمتوسطة، الي جانب انخفاض في درجات الحرارة، وهدوء في حركة الأمواج.

فيما تشهد فنادق البحر الاحمر وخاصة مدينة الغردقة اقبالًا متوسطًا عليها وتشهد انتعاشة في نسب الاشغال بمعظم فنادقها، حيثتستقبل مدينة الغردقة عددًا من السياح من جنسيات مختلفة أبرزها الروس والاوكران والالمان وبعض دول شرق أوروبا.

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