غدًا.. «الفراعنة» جاهزون لترويض «أسود التيرانجا» السنغالي والتتويج باللقب الإفريقي الثامن

يلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب السنغال في الساعة التاسعة مساء غدٌا الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب "أوليمبي" بمدينة ياوندي الكاميرونية، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بالكاميرون.

ويسعى المنتخب الوطني إلى تجاوز منتخب "أسود التيرانجا" السنغالي آخر عقبة في مشواره لتحقيق اللقب الثامن لكأس أمم إفريقيا عن جدارة واستحقاق، والغائب عن دولاب بطولاته منذ عام 2010، مدفوعٌا بتألقه الكبير في البطولة التي أطاح فيها بثلاثة من أقوى المنتخبات كانت مرشحة للفوز باللقب آخرها منتخب الأسود الكاميروني مستضيف البطولة، وقبلها المغرب في الدور ربع النهائي، وكوت ديفوار في دور الـ 16.

وصعد منتخب الفراعنة إلى نهائي كأس أمم إفريقيا بعدما أنهى حلم منتخب الأسود الكاميروني بالتتويج باللقب على أرضه ووسط جمهوره، إثر فوزه عليه مساء الخميس في الدور نصف النهائي بعد مباراة ماراثونية امتدت لـ120 دقيقة، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للاعبي المنتخب بنتيجة 3-1.

ومباراة الكاميرون هي الثالثة على التوالي للمنتخب المصري التي يتم اللجوء فيها إلى شوطين إضافيين في البطولة، بعدما فاز على كوت ديفوار في دور الـ 16 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، ثم المغرب في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين.

وبالفوز على الكاميرون، حقق منتخب الفراعنة رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ تأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة العاشرة في تاريخه، ليفض الشراكة مع منتخب غانا الذي كان يتساوى معه في عدد مرات بلوغ المباراة النهائية لـ"الكان" برصيد (9 مرات) لكل منهما.

ومن بين 9 نهائيات قارية خاضها من قبل، حقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا فى عدد مرات الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب الأعوام (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010)، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب ، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ونيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للفراعنة بلقب كأس الأمم الأفريقية فى عام 2010 بأنجولا، وذلك للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي 2006 بمصر و2008 بغانا. غير أنه خسر نهائي البطولة مرتين عامي 1962 أمام منتخب إثيوبيا، و2017 أمام الكاميرون بالجابون.

وسبق لمنتخب مصر لقاء نظيره السنغالي في 13 مواجهة سابقة، نجح في الفوز في 7 لقاءات، بينها مباراتان وديتان، في حين تعادل المنتخبان في مباراتين، وخسر الفراعنة في 4 لقاءات.

والتقى المنتخبان في 4 لقاءات في كأس الأمم الأفريقية، فاز كل منتخب في مباراتين، وكانت البداية في نسخة 1986 التي استضافتها مصر وفازت بها، وخسر الفراعنة في دور المجموعات بهدف دون رد في افتتاح البطولة.

وفي نسخة عام 2000 التي أقيمت بتنظيم مشترك بين غانا ونيجيريا، فاز الفراعنة في دور المجموعات بهدف دون رد سجله حسام حسن.

وفي النسخة التالية عام 2002 التي استضافتها مالي، فازت السنغال في دور المجموعات بهدف دون رد، وفي نصف نهائي 2006 بمصر، كانت المواجهة الأخيرة للفريقين في كأس الأمم الأفريقية، وفاز الفراعنة بهدفين لهدف.

والتقى المنتخبان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 4 مرات أيضًا فازت مصر مرة، في حين خسرت مرتين وتعادلا في مرة وحيدة، حيث بدأت المواجهات في تصفيات 1988، وتعادلا سلبيا في اللقاء الأول قبل أن يفوز الفراعنة في لقاء القاهرة بهدفين دون رد.

وفي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2015، فاز "أسود التيرانجا" في المباراتين بهدفين دون رد في اللقاء الأول بالسنغال، وبهدف في اللقاء الثاني بالقاهرة.

أما منتخب السنغال وصيف بطل النسخة الماضية في مصر عام 2019 ، فقد صعد إلى الدور النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3-1، في الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

ويسعى منتخب "أسود التيرانجا" لتحقيق أول لقب قاري في تاريخه، ورغم مشاركته في 15 نسخة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكنه فشل في حصد اللقب من قبل، وكانت أبرز إنجازاته الحصول على الوصافة مرتين عامي 2002 في مالي، بعد الخسارة في النهائي أمام الكاميرون بضربات الترجيح، وفي النسخة الماضية عام 2019 في مصر، بعد خسارة النهائي أمام الجزائر بهدف نظيف.

وحصل "أسود التيرانجا" على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية، ثلاث مرات أعوام 1965 و1990 و2006.. كما بلغ نهائيات كأس العالم مرتين عامي 2002 و2018.

ويعول منتخب السنغال في المباراة النهائية أمام مصر على قائمة مدججة بالنجوم واللاعبين المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية، بقيادة ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، وإدوارد ميندي حارس تشيلسي الإنجليزي، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي.

وقد كان طريقه أكثر سهولة خلال النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، حيث تصدر دور المجموعات برصيد 5 نقاط وهدف وحيد جمعها من الفوز على زيمبابوي، ثم التعادل السلبي مع كل من غينيا ومالاوي.

وفي دور الـ 16، حقق فوزا باهتا على الرأس الأخضر بهدفين نظيفين، وفي الدور ربع النهائي فاز على غينيا الاستوائية 3-1، ثم صعد إلى النهائي بعد فوزه على بوركينا فاسو 3-1 في الدور نصف النهائي للبطولة.