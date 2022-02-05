قطاع الفنادق يشهد ضخ استثمارات جديدة مع بداية العام

يشهد القطاع الفندقي خلال العام الجاري ضخ استثمارات فندقية جديدة لزيادة أعداد الطاقة الفندقية بالمحافظات السياحية لاستيعاب أكبر للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

ويقول محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، إنه سيتم افتتاح أربعة مشروعات فندقية جديدة خلال الشهرين القادمين في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة بطاقة فندقية تصل إلى ٦٠٠ غرفة فندقية تضاف إلى إجمالي الطاقة الفندقية على مستوي الجمهورية.

واضاف حجاج فى تصريحات صحفية أنه يتم حالياً دراسة طلبات تشغيل هذه المشروعات السياحية والتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة لاستصدار الترخيص السياحي لها، موضحا أن تشغيل هذه المشروعات السياحية سيوفر العديد من فرص العمل.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن صدور قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتختص ببحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التي تواجهها، وكذلك الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص سياحية ومتابعة تشغيل المشروعات القائمة والجديدة من الفنادق وكذا التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية.

وفى ذات السياق تعمل وزارة السياحة والآثار حالياً على توجيه المنشآت الفندقية نحو ضرورة تطبيق معايير الاستدامة البيئية والسياحة الخضراء وجعل الفنادق صديقة للبيئة، فى ضوء الاستعدادات التى تقوم بها الدولة المصرية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" والمقرر استضافته العام الحالي بمدينة شرم الشيخ، ويتم تطبيق معايير السياحة الخضراء على فنادق شرم الشيخ كمرحلة أولى ثم بعد ذلك ستتبع الفنادق بكافة المحافظات.

كما وجهت الوزارة كافة المنشآت الفندقية علي مستوي الجمهورية برفع كفاءة خدمة الإنترنت بها واستخدام شبكة فائقة السرعة ولاسيما تلك الموجودة بمدينة شرم الشيخ بالتزامن مع مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.