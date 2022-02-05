استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 5-2-2022

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية استقرار ملحوظ خلال فترة التعاملات، اليوم السبت، قبل العودة من إجازة البنوك الأسبوعية، حيث بلغ 15,74 جنيه، في ظل المحافظة على معدلات أسعار الصرف من البنك المركزي المصري لإحداث استقرار في السوق المصرفية، سواء في فروع البنوك أو شركات الصرافة المرخصة.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

فى السياق ذاته، استمرت معدلات السحب اليومية على العملات الأجنبيةـ مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع فروع البنوك الحكومية والخاصة بمحافظات مصر، خاصة مع قيام البنوك بتوفير الدولارات لجميع العملاء يوميًا، بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

كما شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، استقرار ،اليوم السبت، وبلغ مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وأيضًا شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرارًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأيضًا كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,74 جنيه للبيع اليوم .

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

واستمرت معدلات الاستقرار على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي بمستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي الختام، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,65 جنيه بينما البيع عند 15,73 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات اليوم .

